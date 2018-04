Phỏng vấn độc quyền cây siêu khủng vừa bị tóm: Cứ hỏi kiểu đó tôi sẽ câm như hến

Hàng chục những thân cây siêu khủng với kích thước khổng lồ được chuyên chở nghênh ngang trên quốc lộ, xuyên qua nhiều tỉnh, thành. Việc chuyên chở những loại cây khủng này vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn giao thông. Nhưng thật kỳ lạ, nhiều cây khủng đã di chuyển thành công mà không một lực lượng chuyên trách nào nhìn thấy và xử lý.

Nhân dịp này, chúng tôi đã trực tiếp phỏng vấn (giả tưởng) một cây siêu khủng. Kính mời quý vị theo dõi!



Phóng viên: Xin chào anh cây siêu khủng. Xin chúc mừng anh đã nổi tiếng khắp Việt Nam. Nếu không đi nghênh ngang ở quốc lộ, chắc giờ này chẳng ai biết đến anh. Nằm ở xó rừng, xó vườn quả nhiên rất chán. Anh có muốn chia sẻ điều gì với độc giả không?



Cây siêu khủng: Đúng là nổi tiếng cũng thích, nhưng khá phiền phức. Bây giờ người ta đến ngó nghiêng, soi xét, dò la về thân thế của tôi. Mệt anh ạ. Báo chí, mạng xã hội thực lắm chuyện.

Phóng viên: Tôi khá ngạc nhiên về lịch trình của anh, bằng cách nào mà anh đi dọc Việt Nam, rõ ràng việc chuyên chở anh có nhiều vi phạm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn của những phương tiện khác.



Cây Siêu khủng: Thôi, chuyện đến nước này, tôi cũng nói rõ cho phóng viên biết. Dọc đường đi chúng tôi được khoác một lớp áo tàng hình. Loại áo này hay lắm, nó được làm từ chất liệu đặc biệt, giống như polymer.

Việc may chiếc áo tàng hình này khá tốn kém, anh biết đấy, tôi là cây siêu khủng mà. May hết cả thân cây đâu phải đơn giản. Cũng may ông chủ tôi chịu chơi nên chiếc áo tàng hình của tôi và nhiều bạn bè mặc khá vừa vặn.

Kết quả là chúng tôi đi nghênh ngang vài trăm km, chẳng ai nhìn ra. Anh đã thấy tài chưa?

Phóng viên: Vâng, tài thực, lần đầu tôi nghe đến chuyện cây siêu khủng được mặc áo tàng hình, mà chất liệu của nó cũng thật đặc biệt. Nhưng có áo tàng hình rồi, sao tự nhiên một anh cây siêu khủng lại bị người ta nhìn thấy rồi chụp ảnh?

Cây Siêu khủng: Uhm, chuyện này cũng thật khó lý giải. Chúng tôi đã khoác áo tàng hình di chuyển hàng chục chuyến với quãng đường dài mấy trăm km, mọi chuyến đều trót lọt.

Việc bị chụp ảnh, đăng báo có thể do áo bị rách ở chỗ nào đó anh ạ. Cái này cần phải xem lại quy trình may áo, mặc áo, chỉnh sửa áo và giữ gìn áo. Nói chung phải xem lại quy trình.

Phóng viên: Thôi, tạm coi như anh được khoác áo tàng hình đi. Nhưng anh là cây, anh cũng phải có tí lương tri chứ. Nhìn xem, anh kềnh càng như con quái vật trên đường. Ngộ nhỡ khi không được cấp phép, không có phương tiện hộ tống, dẫn đường theo quy định, tự nhiên anh đổ vật xuống người đi đường, hậu quả khi đó rất khủng khiếp.

Cây Siêu khủng: Anh hay nhỉ, tự nhiên anh đi chất vấn 1 cái cây. Tôi là cây, việc của tôi là to tướng ra, đơm cành lá xum xuê, thế thôi. Chuyện an toàn giao thông làm sao tôi biết được.

Phóng viên: Anh là đối tượng chính trong vụ việc con voi chui lọt lỗ kim, mà không đúng, phải là khủng long bạo chúa chui lọt lỗ kim, không chất vấn anh thì tôi biết chất vấn ai?

Cây Siêu khủng: Thôi đi, nếu còn nói chuyện kiểu này tôi sẽ câm như hến. Đừng tìm cách quy trách nhiệm cho nhau. Tôi là cái cây, giờ lằng nhằng thế này, đi không được, ở không xong, tôi sẽ héo rũ ra rồi chết mất.

Phóng viên: Anh đừng có dọa. Nếu lần này không làm cho ra nhẽ thì mai mốt lại có cả quả núi, cả cánh rừng cũng được khoác áo tàng hình rồi nhảy lên xe đi nghênh ngang ngoài đường. Chúng tôi rất khiếp sợ khi thấy cảnh này.

Cây Siêu khủng: Thì anh đừng ra đường nữa. Anh không thấy ngoài đường tai nạn rất nhiều à. Cứ ở trong nhà sẽ an toàn hơn. Anh tiết kiệm được xăng xe, tiết kiệm được mọi thứ. Đúng không?

Phóng viên: Nhưng chúng tôi cần mưu sinh, cần kiếm sống.

Cây Siêu khủng: Ồ, đấy là hai chuyện khác nhau, cuộc sống anh ạ, mình không thể tham lam và đòi hỏi quá nhiều thứ như vậy. Anh chỉ được chọn, ở nhà thì an toàn, còn ra đường thì phải đối mặt rủi ro. Anh chọn đi.

Phóng viên: Tôi xin anh một cái cành được không?

Cây Siêu khủng: Điên à, người ta đã xem xét chán chê, dáng tôi rất đẹp, có thể được trồng ở tư dinh của ai đó. Anh chặt cành thì hỏng hết dáng vóc của tôi.

Phóng viên: Anh được ai mua về vậy, anh vừa nói đến tư dinh. Tư dinh của ai? Của ai.

Cây Siêu khủng: Anh thôi ngay đi, chuyện riêng của người ta, anh bới móc làm gì.

Phóng viên: Nếu anh không nói tôi sẽ xin anh một cành làm kỷ niệm.

Cây Siêu khủng: Tùy, đằng nào thì tôi cũng gặp rắc rối rồi, mất đi một cành cũng chẳng sao. Thực ra thân tôi bây giờ cũng chẳng phải của tôi.

Phóng viên: Tôi không chặt cành của anh làm kỷ niệm, tôi đùa thế thôi. Tôi chặt bớt để nếu một ngày nào đó anh nghênh ngang ngoài đường, anh sẽ không gây nguy hiểm cho người khác.

Cây Siêu khủng: Được rồi, anh có thể chặt, nhưng bao nhiêu cành anh chặt hết thì chắc thân tôi cũng chỉ để làm chất đốt mà thôi.

Phóng viên: Vâng, cám ơn anh! Chúc anh sớm được sống đúng như cây, tức là có ích chứ không gây hại cho bất kỳ ai.

Cây Siêu khủng: Vâng, các anh chỉ giỏi triết lý suông, rỗng tuếch và nhạt nhẽo!