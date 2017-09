Phó TGĐ PVN Ninh Văn Quỳnh: Mâu thuẫn với ông Nguyễn Xuân Sơn vì đều trong diện "quy hoạch"

Ngày 01/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt, khám xét đối với: Ninh Văn Quỳnh (SN 1958; nguyên Kế toán trưởng, hiện nay là Phó Tổng giám đốc PVN) và Nguyễn Xuân Thắng (SN 1955, nguyên Thành viên Hội đồng thành viên PVN). Hiện 2 bị can đã được dẫn giải về Trại tạm giam Bộ Công an.

Quyết định khởi tố bị can đối với: Nguyễn Xuân Sơn (SN 1962, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN).

Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và Lệnh khám xét đối với: Nguyễn Thanh Liêm (SN 1955, nguyên Thành viên Hội đồng thành viên PVN) và Vũ Khánh Trường (SN 1954, nguyên Ủy viên Hội đồng quản trị PVN).

Nguyễn Xuân Sơn, Ninh Văn Quỳnh, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm và Vũ Khánh Trường (từ trái qua phải) Ảnh: Pháp luật TPHCM

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xác định: Sơn; Quỳnh; Thắng, Liêm và Trường đã có hành vi Cố ý làm trái gây thiệt hại 800 tỷ đồng trong việc PVN góp vốn điều lệ vào OceanBank.



Sau khi sự việc nguyên Phó tổng Giám đốc Ninh Văn Quỳnh bị bắt, Tập đoàn Dầu khí quốc gia đã chính thức lên tiếng:"Việc các cơ quan bảo vệ pháp luật thực hiện tố tụng đối với cá nhân nêu trên không ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Ngay khi nhận được thông báo từ cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Tập đoàn Dầu khí đã triển khai thủ tục đình chỉ công tác đối với ông Ninh Văn Quỳnh. Đồng thời tổ chức phân công lại cho các đồng chí trong Ban lãnh đạo tập đoàn để tiếp tục công việc, nhằm đảm bảo ổn định trong tập đoàn", trang Zing trích dẫn quan điểm của PVN.



Khi ông Quỳnh giữ chức kế toán trưởng PVN cũng là thời điểm Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN) làm tổng giám đốc OceanBank. Hồ sơ vụ án cho thấy trong số tiền hàng trăm tỉ đồng mà OceanBank chi lãi ngoài, Sơn đã đưa phần lớn cho ông Quỳnh.

Hôm 31/8, tại tòa, Nguyễn Xuân Sơn khai chi cho ông Ninh Văn Quỳnh 30- 40 tỷ. Mỗi lần Hà Văn Thắm gửi tiền sang, bị cáo lại gọi anh Quỳnh lên đưa tiền. Việc đưa tiền không thành quy luật nào cả.

"Trước đó bị cáo chi qua anh Quỳnh, sau này cũng vậy. Chi trực tiếp chỉ ngày lễ tết. Tặng quà nhau là thông lệ thôi. Giai đoạn sau thì đưa cho anh Quỳnh, khi lãnh đạo tập đoàn có nhu cầu chi tiêu thì gặp anh Quỳnh. Mỗi năm bị cáo chi 10 tỷ, 5 năm hết chừng 50 tỷ. Bị cáo đều đưa hết cho anh Quỳnh, khi nào cần chi thì lại lấy", trang Vietnamnet dẫn lời Nguyễn Xuân Sơn khai tại tòa.

Tuy nhiên, ông Ninh Văn Quỳnh tiếp tục phủ nhận điều này.

Đến ngày xét xử thứ 5 (ngày 1/9), ông Ninh Văn Quỳnh bất ngờ vắng mặt tại tòa. Đây cũng là thời điểm cơ quan CSĐT thông báo việc khởi tố bị can, tạm giam ông này.



Hiện OceanBank đã được Ngân hàng Nhà nước mua với giá 0 đồng, đồng thời PVN chấm dứt tư cách cổ đông và toàn bộ các quyền, nghĩa vụ của cổ đông tại OceanBank.

Ninh Văn Quỳnh: Tôi và ông Sơn "bằng mặt mà không bằng lòng"



Trước đó, trong phiên xử Hà Văn Thắm cùng đồng phạm ngày 2/3/3017, ông Ninh Văn Quỳnh tham dự phiên tòa với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Ông Ninh Văn Quỳnh tại phiên tòa hồi tháng 3/2017 (Ảnh: ANTĐ)

Báo An ninh thủ đô trích lời ông Quỳnh khi được hỏi về mối quan hệ của bị cáo Sơn với mình: "Chúng tôi gọi là mâu thuẫn cũng đươc mà gọi là không tin tưởng, cảnh giác nhau cũng được. Nó bắt nguồn từ việc năm 2010, tôi và anh Sơn đều nằm ở diện quy hoạch. Tôi về uy tín, năng lực hơn anh Sơn nhưng anh Sơn vẫn lên làm Phó Tổng giám đốc. Sau đó, tôi làm cấp dưới và anh Sơn rất coi thường tôi".



Trình bày tại phiên tòa này, ông Quỳnh cũng khẳng định không nhận một đồng tiền "chăm sóc khách hàng" từ ngân hàng OceanBank hay cá nhân bị cáo Sơn. Thời điểm các tổ chức và cá nhân của PVN gửi tiền ở OceanBank cao nhất lên tới 11.000 tỷ đồng.

Nguyên Kế toán trưởng PVN còn cho biết, trong quá trình công tác ông và bị cáo Sơn luôn "bằng mặt mà không bằng lòng" vì liên quan đến việc ứng cử vào chức Phó Tổng giám đốc PVN từ năm 2010.

Theo tài liệu của CQĐT, PVN góp vốn vào OceanBank qua ba đợt, lần lượt là 400, 300 và 100 tỷ đồng. Hai đợt đầu được sự đồng ý của lãnh đạo Chính phủ. Đợt tăng vốn thứ 3 làm tăng tổng số tiền góp vốn của PVN lên 800 tỉ đồng, chiếm 20% vốn điều lệ của OceanBank, vi phạm quy định. Bởi đây là thời điểm Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 có hiệu lực, theo đó một cổ đông là tổ chức không được sở hữu vượt quá 15% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng. Việc này có dấu hiệu vi phạm pháp luật của một số cá nhân trong Hội đồng thành viên gồm các ông: Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm, Vũ Khánh Trường, Phan Minh Đức và Hoàng Xuân Hùng là những người trực tiếp tham gia, có ý kiến đồng ý cho góp tăng vốn 100 tỉ đồng. Nguyễn Xuân Sơn là người trực tiếp ký văn bản đề xuất Hội đồng thành viên và là người được phân công phụ trách công tác tài chính kế toán, kiểm tra, kiểm toán nội bộ của tập đoàn. Ninh Văn Quỳnh là người trực tiếp quản lý, theo dõi và báo cáo lên ban tổng giám đốc về việc đề xuất cho tăng góp vốn…

Diễn biến mới nhất phiên tái xử đại án Oceanbank tháng 8/2017 (Nguồn: ANTV)

Tổng hợp