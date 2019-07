Phó giám đốc Công an Đà Nẵng được điều động về Bộ công an

Chiều 10-7, Công an thành phố Đà Nẵng đã tổ chức buổi thông báo quyết định của Bộ Công an về việc điều động cán bộ.

Theo đó, Đại tá Lê Thanh Hải , Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng giữ chức vụ Phó chánh Thanh tra Bộ Công an.

Đại tá Hải, sinh năm 1963, quê quán thị xã Điện Bàn (Quảng Nam), tốt nghiệp Học viện An ninh Nhân dân. Đại tá Hải từng kinh qua nhiều chức vụ tại Công an tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng (cũ), Trưởng phòng Tổ chức cán bộ rồi Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng.

Đại tá Hải để lại nhiều dấu ấn trong quá trình công tác, đặc biệt là việc ủng hộ sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cũng như xây dựng lực lượng của Công an TP Đà Nẵng .

Đại tá Hải là người khuyến khích sáng tạo công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ trong vấn đề bảo vệ an toàn xã hội, an ninh tổ quốc.