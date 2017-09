Phó giám đốc bị chặn đánh, dọa đốt xe, giám đốc sở TN-MT Bến Tre nói: Không phải lần đầu

Ông Nguyễn Văn Chinh, giám đốc Sở TN - MT tỉnh Bến Tre cho biết trên báo TN - MT, đây không phải lần đầu ông Lê Văn Đáo - Phó giám đốc Sở này bị ông Triết hành hung.

Trước đó, theo ông Chinh, ông Triết đã thường xuyên đón đường đe dọa, đánh ông Đáo.

Nguồn trên cho hay, ngày 9/8, Giám đốc Sở TN&MT Bến Tre phối hợp với Công an tỉnh (PA81, PA88), Công an TP. Bến Tre và Công an phường 2 đã mời ông Triết đến làm việc.

Tại đây, cơ quan Công an đã yêu cầu ông Triết chấm dứt hành vi đón đường hành hung ông Lê Văn Đáo.

Tuy nhiên, theo báo TN - MT, ông Triết vẫn không thay đổi thái độ.

Như chúng tôi đã thông tin, sáng 4/9, ông Lê Văn Đáo đang lưu thông trên đường thuộc xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre thì ông Triết chạy xe đuổi theo xe ông này. Đi cùng ông Triết còn có 2 người lạ mặt khác.

Sau khi chặn xe của ông Đáo, ông Triết đã có hành vi đánh và dọa đốt xe của ông này.

Tại cơ quan Công an huyện Giồng Trôm, ông Phan Vũ Triết đã thừa nhận hành vi của mình.

Báo TN - MT cho hay, khoảng năm 1985, tỉnh Bến Tre có chủ trương xây dựng một công viên tại TP.Bến Tre. Để thực hiện dự án, ngành chức năng đã thực hiện công tác giải tỏa đất (có đền bù) của một số hộ dân, trong đó có phần đất của mẹ vợ ông Triết. Tuy nhiên, theo giám đốc Sở TN - MT tỉnh Bến Tre, ông Triết không đồng tình với quyết định đền bù, đã nhiều lần gửi đơn khiếu nại từ địa phương đến trung ương.

