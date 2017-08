Phillip Nguyễn sau cú sốc Ariana hủy show: ‘Tôi sẽ tiếp tục làm, bởi nếu tôi không làm thì ai làm?’

Đã một tuần trôi qua kể từ khi Ariana Grande bất ngờ hủy show diễn nằm trong khuôn khổ Dangerous Woman Tour tại SVĐ Quân khu 7 vào phút chót và khiến người hâm mộ điêu đứng.

Cảm giác chung của tất cả chúng ta không có gì khác ngoài hụt hẫng và tiếc nuối cho một sân khấu trong mơ dang dở. Tuy nhiên, người đau lòng nhất hẳn phải là Phillip Nguyễn - vị doanh nhân dành ra 2 năm cùng với những cộng sự của mình để có thể mang tour diễn về Việt Nam.

Và mới đây, Phillip Nguyễn đã đồng ý chia sẻ lần đầu tiên với Saostar về những cảm xúc của mình sau cú sốc lớn và giải đáp những mối nghi ngờ xoay quanh sự việc.

Phillip Nguyễn tại buổi phỏng vấn đầu tiên cùng Saostar sau sự việc.

Mặc dù luôn tươi cười và tỏ ra lạc quan trong buổi trò chuyện nhưng không khó để nhận ra Phillip Nguyễn đã trải qua cú sốc nặng nề đến thế nào khi show diễn buộc phải hủy chỉ 5 tiếng trước khi bắt đầu.

Thậm chí, có những giây phút anh rưng rưng nước mắt và cũng chẳng ngần ngại chia sẻ: "Rất nhiều cảm xúc, tôi buộc phải thừa nhận là mình đã khóc và cảm thấy rất buồn nhưng với cương vị là một nhà tổ chức, tôi phải nghĩ như một nhà tổ chức, không thể chỉ để ý đến cảm xúc cá nhân và gác mọi thứ sang một bên".

Phillip Nguyễn đã có những giây phút rưng rưng nước mắt.

Và sau tất cả, vị doanh nhân vẫn thể hiện bản lĩnh của mình khi khẳng định anh sẽ không dừng lại, trước mắt là concert của The Chainsmokers vào ngày 14/9. "Chúng ta cùng nhau xây dựng văn hoá concert vì tôi không thể một mình làm nên chuyện.

Tôi cần mọi người, tôi cần bạn, tôi cần các fan, tôi cần đối tác. Tôi cần mọi người cùng nói rằng: "Việt Nam đã sẵn sàng cho điều này". Tôi sẽ tiếp tục, bởi nếu tôi không làm thì ai sẽ làm?".





- Cảm giác của anh khi lần đầu nghe thông tin về việc Ariana Grande sẽ huỷ show và cảm giác của anh bây giờ?

- Tất nhiên là tôi cảm thấy rất sốc. Nhưng khi liên quan đến sức khoẻ của ai đó, đặc biệt là một nghệ sĩ hàng đầu thì chúng tôi buộc phải cẩn trọng.

Tất nhiên vẫn sẽ có những luồng ý kiến tiêu cực bởi mọi người rất kỳ vọng vào show diễn này. Nhưng giờ tôi đã cảm thấy ổn hơn nhiều rồi, dĩ nhiên là vẫn buồn vì không thể cho các bạn thấy những gì chúng tôi đã chuẩn bị suốt 2 năm qua.

Hẳn là độc giả của Saostar đã thấy sân khấu rồi nên tôi chỉ muốn nói rằng với tư cách là 1 leader, tôi phải mạnh mẽ và cho mọi người thấy là dù gặp nhiều khó khăn đến đâu thì cũng phải bước tiếp.

- Sau khi biết về tình trạng sức khoẻ của Ariana Grande, điều đầu tiên anh làm là gì? 2 bên có bàn bạc về việc tổ chức lại một show diễn khác sau khi phía Ariana thông báo cho anh quyết định của cô ấy?

- Bạn biết đấy, khi tổ chức một show diễn thì cần phải thảo luận về rất nhiều thứ. Đầu tiên là nhà tổ chức, thứ hai là người quảng bá, thứ ba là khâu quản lý và vận hành tour diễn, thứ tư là bên quản lý ca sĩ. Về vấn đề tổ chức lại show diễn, đúng, chúng tôi nói với phía Ariana về việc ưu tiên Việt Nam trong tour diễn tiếp theo của cô ấy.

Hy vọng rằng Ariana Grande sẽ sớm quay trở lại Việt Nam và chúng tôi cũng hiểu là Ariana đã trải qua nhiều chuyện suốt 3 tháng vừa rồi. Chúng tôi rất ngưỡng mộ cô ấy, chỉ không may là cô ấy không được khoẻ khi đến Việt Nam.

Bàn bạc với phía Ariana Grande, chúng tôi rất mong chờ Ariana quay trở lại Việt Nam vì cô ấy cũng rất muốn được biểu diễn nhưng là một ca sĩ, bạn biết đấy, nếu bị mất giọng sẽ không thể đem đến những gì tốt nhất.

- Nhiều người nghĩ rằng lý do thực sự khiến Ariana huỷ show là do lượng vé bán ra không đủ hoặc vấn đề liên quan đến hợp đồng. Anh có thể khẳng định lại một lần nữa rằng: Ariana Grande huỷ show chỉ bởi một lý do duy nhất là sức khoẻ?

- Đúng, chính xác 100%. Lượng vé bán ra không phải là vấn đề. Dù là 1 hay 10000 người thì tôi cũng đảm bảo mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng với cương vị là nhà tổ chức. Bởi vậy tôi muốn nói rằng, vấn đề vé bán ra thậm chí còn không đáng để trở thành tin đồn.

Dù chỉ có 1 người, tôi cũng sẽ cảm ơn người đó: "Cảm ơn vì đã ủng hộ chúng tôi. Show diễn này chúng tôi dành cho bạn". Với cương vị là nhà tổ chức, bạn sẽ không mang 90 người đến Việt Nam, cung cấp dịch vụ cao cấp, đặt khách sạn, lo việc ăn uống, chuẩn bị sân khấu tiêu chuẩn quốc tế rồi huỷ show vào phút cuối chỉ vì không bán được vé. Điều đó là không đúng.

Còn về vấn đề hợp đồng, mọi người đều biết tôi là một phần của tập đoàn IPPG. Tôi là doanh nhân nhưng trên hết tôi cũng là fan, từng đi xem rất nhiều concert. Tôi sẽ không đánh cược danh dự của mình và cảm xúc của những người đã tin tưởng tôi.

- Pulse Active được và mất những gì sau sự kiện lần nay?

- Bạn đã nhìn thấy sân khấu rồi chứ? Bạn đã thấy tất cả mọi thứ? Đẹp chứ? Chúng tôi nhận được tình yêu thương từ công chúng, độc giả của Saostar, các đơn vị truyền thông, những người bạn thân thiết trong showbiz hay thậm chí những người tôi vừa gặp và chưa gặp trên Facebook, Instagram.

Người đi đường gặp tôi gật đầu chào và nói "Làm tốt lắm". Với những gì đã làm được, chúng tôi sẽ không chịu khuất phục. Ai cũng có lúc gặp thử thách, đây không phải chuyện đáng xấu hổ!

Còn về những gì đánh mất, tôi nghĩ điều buồn nhất không phải là về tiền bạc bởi tôi tin vào chính bản thân mình. Tôi tin mình sẽ lại nảy ra được những ý tưởng mới. Tôi không sợ việc phải nỗ lực nhiều hơn ở lần tiếp theo.

Điều mất mát tôi cảm thấy là "khoảnh khắc", những bức hình selfie, những cái đập tay với mọi người. Khoảnh khắc cùng có với các fan và cả giới truyền thông các bạn nữa, để cuối cùng có thể thốt lên: "Wao, quả là một show diễn đẳng cấp".

Chúng ta không nên dừng lại. Chúng ta đã cho thế giới thấy Việt Nam đã sẵn sàng nhưng không may là Ariana Grande lại ốm nặng vào ngày đó, đặc biệt là ở cổ họng.

- Và sắp tới sẽ là The Chainsmokers vào ngày 14/9, anh có muốn nhắn nhủ điều gì đến khán giả không?

- Với The Chainsmokers, chúng tôi vẫn đang liên hệ với bộ phận quản lý của ngay trong thời điểm thực hiện show Ariana Grande. Sáng nay chúng tôi mới gặp nhau để bàn bạc về khâu sản xuất.

Đó sẽ là một show diễn tuyệt vời. Nếu bạn vào Facebook của The Chainsmokers thì sẽ thấy họ đã đăng bài về tour diễn ở Việt Nam rồi. Họ rất phấn khích và biết được nhiều điểm tích cực về cộng đồng fan ở Việt Nam.

Tình yêu thương mà chúng ta nhận được từ cộng đồng EDM thế giới, những người trong ngành giải trí cho đến tình cảm từ phía nghệ sĩ đều sẽ có ở show diễn của The Chainsmokers và hãy đến để xem chúng tôi đã chuẩn bị những gì.

Tôi không thể thuyết phục công chúng nếu họ không tin tưởng ở chúng tôi. Và cách duy nhất để khiến mọi người tin tưởng tôi lần nữa là hãy đến xem show diễn.

- Được biết rằng anh còn muốn mời nhiều nghệ sĩ hạng A của thế giới về Việt Nam như Bruno Mars, Katy Perry… Anh sẽ làm gì để đảm bảo rằng show diễn sẽ không bị huỷ sát giờ G một lần nữa?

- Ariana Grande đã thử dùng thuốc để cải thiện tình hình. Mọi chuyện đều đợi đến phút cuối để xem cô ấy cảm thấy thế nào rồi mới quyết định. Nhưng không may là show bị huỷ chỉ 5 tiếng trước khi bắt đầu.

Chúng tôi mời những producer, giám đốc, quản lý ánh sáng "đỉnh của đỉnh" đến Việt Nam và họ đều hài lòng với khâu sản xuất. Lần đầu tiên ở Việt nam có một tour diễn thế giới cập bến nên công chúng ít nhiều đều có sự nghi ngại "Ồ, anh ta có thể mời nghệ sĩ quốc tế về không?".

Có chứ, tại sao không. Vấn đề không nằm ở người tổ chức. Giám đốc của những tập đoàn lớn ở Mỹ đều đã đến đây và nói "Wao, chúng tôi rất sẵn sàng đến Việt Nam".

Tôi đã học được rất nhiều điều. Và tôi muốn thực hiện những điều mình làm được với Ariana Grande để mang tiêu chuẩn đó áp dụng cho Việt Nam. Chúng ta phải xây dựng nền công nghiệp âm nhạc, phải làm việc với các đối tác, phải xây dựng những tiêu chuẩn cao hơn.

Nên là với những nghệ sĩ quốc tế, chúng ta phải đối mặt một cách khôn khéo hơn. Có thể chúng ta sẽ mời 2 người cùng diễn 1 show hoặc thậm chí là 5, 10 người để trong trường hợp 1 người ốm thì show diễn vẫn có thể diễn ra.

Vẫn còn rất nhiều nghệ sĩ mà người Việt Nam muốn được tận mắt thấy: Bruno Mars, Katy Perry, Maroon 5… Họ là giấc mơ. Nhưng giấc mơ này không còn là giấc mơ nữa, giấc mơ đã thành sự thật rồi, Ariana Grande đã đến Việt Nam, chúng ta đã sẵn sàng.

Tôi chắc chắn rằng với những gì chúng ta cho họ thấy về cơ sở vật chất của Việt Nam, chúng ta đã khiến họ cảm thấy Việt Nam đang chào đón. Tất nhiên những khó khăn vẫn còn ở đó nhưng cuộc sống thì còn nhiều thử thách hơn nữa.

Và trong năm 2018, mục tiêu của tôi là xây được một sân vận động trong nhà. Chúng ta có đầy đủ cơ sở vật chất để đảm bảo chứa hết được một đám đông lớn hơn và có chỗ ngồi. Chúng ta cùng nhau xây dựng văn hoá concert vì tôi không thể một mình làm nên chuyện. Tôi cần mọi người cùng nói rằng: "Việt Nam đã sẵn sàng cho điều này".

Tôi sẽ tiếp tục, bởi nếu tôi không làm thì ai sẽ làm? Và tôi muốn đảm bảo với mọi người rằng: Chúng tôi đạt tiêu chuẩn quốc tế 100%. Nếu có bất cứ sự huỷ show nào, trong bất cứ tình huống điên rồ nào, điều đầu tiên mà chúng tôi sẽ làm là chăm sóc đối tác và khách hàng.

- Anh muốn mang nghệ sĩ nào về Việt Nam sau The Chainsmokers?

- Bây giờ tôi sẽ không thể nói ngay. Sau The Chainsmokers, sau thành công của show The Chainsmokers, chúng tôi sẽ cùng ngồi xuống để bàn bạc: Việt Nam muốn nghe gì hoặc muốn gì. Không nhất thiết phải là concert mà có thể là bất cứ điều gì, từ festival ẩm thực, festival thời trang, festival âm nhạc, concert tour.

Tôi tin vào khả năng sáng tạo của mình, tin vào team của tôi, tin vào sự cần cù của người Việt Nam và tôi biết chúng ta có thể làm được. Vậy nên sau The Chainsmokers, chúng ta sẽ lại trò chuyện nhé. Tôi sẽ báo cho bạn thông tin tiếp theo.

- Cám ơn anh vì những chia sẻ chân thành này!

Ảnh: Thiên An - Yến Võ - Nhật Quang - Tùng Huy