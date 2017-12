Phát huy nguồn lực xây dựng TP Cần Thơ trở thành đô thị hạt nhân

Sáng 5/12, tại thành phố Cần Thơ diễn ra khai mạc kỳ họp thứ 7, khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự lễ khai mạc.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng với kết quả đạt được của thành phố, các chỉ tiêu chủ yếu đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 7,83%, cao hơn mức tăng trưởng bình quân của cả nước và một số tỉnh trong khu vực.

Các hoạt động đối ngoại tiếp tục được tăng cường, đặc biệt là thực hiện tốt chỉ đạo của Trung ương và đã tổ chức thành công, đảm bảo an toàn tuyệt đối Hội nghị cấp Bộ trưởng APEC năm 2017 - Tuần lễ an ninh Lương thực tại Cần Thơ và Hội nghị phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với bạn bè quốc tế.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ đã đạt được trong thời gian qua, trong đó có những đóng góp quan trọng của HĐND và các đại biểu HĐND các cấp thành phố Cần Thơ.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, kỳ họp thứ 7 sẽ tiếp tục là một kỳ họp thành công theo tinh thần đổi mới, trách nhiệm, phát huy dân chủ và những thành tích đạt được trong thời gian qua để xem xét, quyết nghị những nội dung quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 và những năm tiếp theo, xứng đáng là thành phố cửa ngõ của cả vùng hạ lưu sông Me Kong; và đây là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế; là địa bàn quan trọng giữ vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh của cả vùng đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước, theo đúng tinh thần Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị.

Để đạt được các mục tiêu này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố tập trung xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, chú trọng xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; kiên quyết phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực trong cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí,.. củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền thành phố.

Chủ tịch Quốc hội bắt tay các đại biểu dự kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo, HĐND thành phố tiếp tục phát huy kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII và điều kiện thực tiễn của địa phương để thực hiện tốt Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, các văn bản pháp luật có liên quan; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cơ quan ban ngành để giải quyết các đề xuất về cơ chế, chính sách cho thành phố phát triển.



Từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp trong việc ban hành nghị quyết, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết, cũng như trong hoạt động chất vấn, giải trình.

Kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền, tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, theo dõi đôn đốc giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo đúng chức năng, nhiệm vụ đã được pháp luật quy định.

Tăng cường công tác bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho các đại biểu HĐND các cấp.

Nhấn mạnh, kỳ họp HĐND thành phố Cần Thơ lần này sẽ xem xét, đánh giá một cách sâu sắc, toàn diện về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, trên cơ sở đó sẽ quyết định các chủ trương, biện pháp phù hợp tạo đà cho sự phát triển bền vững của thành phố Cần Thơ trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 7, khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ.



Trong quá trình thảo luận, quyết định, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng các vị đại biểu sẽ quan tâm đến các nhóm giải pháp thu hút đầu tư và phát triển thành phố theo hướng đô thị thông minh, các chính sách đối với người có thu nhập thấp, các chính sách về chuyển đổi sản xuất, giải quyết việc làm, những vấn đề liên quan đến xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng trưởng bền vững…

Đảm bảo khai thác, phát huy tất cả các nguồn lực để xây dựng thành phố Cần Thơ trở thành đô thị hạt nhân, có vai trò trung tâm động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Kỳ họp sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 5-7/12. Dự kiến chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội sẽ có cuộc tiếp xúc cử tri tại huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ theo chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp./.