Phát hiện trạng thái "kỳ quái" của nước lỏng, sách giáo khoa có thể phải viết lại?

Theo các nhà khoa học, nước lỏng hiện diện trong cuộc sống hàng ngày thực sự phức tạp hơn so với suy nghĩ của nhiều người.

Cụ thể, nhóm nghiên cứu tại Đại học Stockholm (Thụy Điển) vừa phát hiện ra nước tồn tại ở hai dạng lỏng riêng biệt và chúng có sự khác nhau về cấu trúc, mật độ phân tử.

Anders Nilsson, giáo sư vật lý và hóa học tại Đại học Stockholm cho biết, phát hiện này cho thấy nước lỏng có thể tồn tại ở hai dạng khác nhau trong điều kiện nhiệt độ thấp.

Kết quả bất ngờ từ thí nghiệm nước lỏng. Ảnh: Getty Images

Bằng cách sử dụng hai loại hình ảnh X-quang để theo dõi sự di chuyển và khoảng cách giữa các phân tử nước, đặc biệt khi nước chuyển từ trạng thái lỏng vô định hình, lỏng đông lạnh sang lỏng nhớt và một số kiểu khác, các nhà nghiên cứu phát hiện thấy nước lỏng không chỉ tồn tại ở một dạng duy nhất.

Chúng có thể tồn tại ở hai dạng khác nhau với mật độ cao và mật độ thấp.

Lars GM Pettersson, thành viên của nhóm nghiên cứu cho hay: "Kết quả từ nghiên cứu mới cho thấy nước ở nhiệt độ phòng không thể tự quyết định xem nó ở dạng nào, mật độ cao hay thấp nên dẫn đến sự dao động giữa hai dạng này.

Tóm lại, nước không phải là một chất lỏng phức tạp mà là hai dạng chất lỏng đơn giản nhưng có một mối quan hệ phức tạp".

Phát hiện mới có thể thay đổi sách giáo khoa?

Hầu hết chúng ta đều được dạy ở trường rằng, nước tồn tại ở ba thể khác biệt: rắn, lỏng, và hơi nước. Tuy nhiên nước không thực sự đơn giản như vậy, nó có thể tồn tại trong một trạng thái lạ như Plasma và thậm chí còn có thể kỳ quái hơn tưởng tượng của chúng ta.

Ví dụ, nước có độ căng về mặt cao nhất so với tất cả chất lỏng (ngoại trừ thủy ngân) và nó còn có thể giãn ra khi đóng băng.

Nước lỏng phức tạp hơn chúng ta tưởng. Ảnh: Shutterstock

Trên thực tế, các nhà khoa học đã xác định được 70 đặc tính của nước lỏng mà hoàn toàn khác biệt so với các chất lỏng khác mà chúng ta biết.

Theo chia sẻ của các nhà khoa học, ý tưởng ban đầu của nhóm là xuất phát từ hiện tượng băng đá có thể tồn tại ở dạng mật độ cao và mật độ thấp. Do đó, họ đã đặt ra nghi vấn về nước lỏng cũng có thể mang đặc tính tương tự và quyết định tiến hành nghiên cứu để giải mã suy đoán.

Tuy nhiên, đây chỉ là kết quả của một nghiên cứu mới nên các nhà khoa học độc lập khác cần phải xác minh, công nhận kết quả trước khi kiến thức mới về nước được đưa vào sách giáo khoa.

Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ảnh/ Nguồn: Dailymail, Sciencealert