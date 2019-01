Pháo tự chế phát nổ, 5 người nhập viện cấp cứu

Ngày 23/1, thông tin từ ông Từ Mạnh Cần - Trưởng Công an xã Nam Cường (huyện Nam Đàn, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn khiến 5 người phải nhập viện cấp cứu. Nguyên nhân được xác định do nổ thuốc pháo tự chế.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h (ngày 20/1), Công an xã Nam Cường nhận được tin báo một vụ nổ tại nhà một hộ dân khiến nhiều người bị bỏng. Các nạn nhân được đưa tới trạm y tế cấp cứu.

Bác sĩ Nguyễn Văn Thưởng, Khoa Chấn thương - Bỏng (Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An), cho biết, vào 18h15 (ngày 20/1), bệnh viện tiếp nhận cấp cứu hai bệnh nhân .K.H. (18 tháng tuổi) và N.K.T. (15 tuổi, cùng trú xã Nam Cường) trong tình trạng phỏng nặng độ 2 và độ 3 ở vùng đầu, mặt, tay, chân. Diện tích bỏng khoảng 25% cơ thể.

Các nạn nhân cấp cứu tại Bệnh viện.

Hiện, hai bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, không còn phải thở ôxy. Bệnh nhi H. phỏng nặng phần tay, theo các bác sĩ khả năng sẽ phải tái tạo da. Dự kiến, khoảng 2-3 tuần sau, hai bệnh nhân H. và T. mới có thể xuất viện.

Được biết, bệnh nhân H. và T. là hai trong số 5 bệnh nhân của vụ nổ thuốc pháo ở xã Nam Cường. Trong đó, 2 bệnh nhân nặng hơn đã được chuyển ra Hà Nội điều trị, một người khác đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh.

Một nguồn tin cho biết thêm, thời điểm xảy ra sự việc, một nam thanh niên 18 tuổi đang gom thuốc nổ cho vào vỏ pháo đã được cuốn sẵn thì bất ngờ phát nổ, gây thương tích cho 5 người trên.