Phản ứng của khán giả trước cái kết nhạt nhẽo, vô lý của phim Quỳnh búp bê như thế nào?

Kết phim bị đánh giá là "siêu vội", "siêu chán"

Sau 28 tập phim lên sóng, bộ phim Quỳnh búp bê đã chính thức khép lại với cái kết có hậu như truyện cổ tích.



Cuối cùng, Quỳnh đã được đoàn tụ với cậu con trai thất lạc của mình, sống một cuộc đời bình yên, êm ấm. Lan "cave" khỏi bệnh, được gia đình chấp nhận.

Tên bố đẻ bệnh hoạn thì phải trả giá khi bỏ chạy chẳng may lao đầu vào ô tô. Còn My Sói thì bị công an bắt vì tội tàng trữ ma tuý.

Bất ngờ nhất, chàng "soái ca" Cảnh từng được cho là đã bị tàu hoả cán nát người trong những tập trước bất ngờ xuất hiện với vẻ ngoài không thể phong trần và lãng tử hơn.

Dù rất hợp với lòng người, thế nhưng cái kết của bộ phim bị đánh giá là tương đối nhạt, quá "màu hồng", phi thực tế. Thêm nữa, diễn biến phim quá nhanh khiến khán giả có cảm giác hơi gượng ép, như cố kể cho xong câu chuyện bằng một cái kết "hoà cả làng".

My Sói bị bắt, bố dượng bị ô tô đâm chết.

Quỳnh được đoàn tụ với con, còn Cảnh thì sống lại

"Thế là hết phim à? Diễn biên tập cuối còn nhanh cả 15 tập trước. Lan khỏi bệnh sau khi uống 2 viên thuốc. Vũ đồng ý trả con sau 10 giây.

Còn My Sói bị bắt qua 3 giây video. Chả hiểu phim kiểu gì", một dân mạng nêu ý kiến về diễn biến quá gấp gáp, đầy bất ngờ nhưng chưa thuyết phục của bộ phim.

"Cái kết gì mà nhanh gọn lẹ. Cha dượng bị xe tải đâm vì yếu bóng vía. My thì bị bắt đơn giản quá. Cảnh ở đâu tự nhiên xuất hiện.

Thế ông Lao đàn em của Vũ đạo diễn cái chết của Cảnh bị tàu cán các kiểu rồi ra công an đầu thú là giả à? Khá hụt hẫng khi xem tập cuối", một dân mạng khác bình luận.

Bên cạnh đó cũng có không ít dân mạng đặt nghi vấn về việc cái kết của bộ phim đã được thay đổi để chiều lòng khán giả.



Bởi trước đó chính Kim Ngân - biên kịch của bộ phim đã chia sẻ rằng kết phim sẽ không có hậu và khẳng định cảnh đã chết.

"Cảnh đã chết, Lan bị dồn đến đường cùng. Khán giả đặt ra câu hỏi liệu Lan hay Quỳnh có thay đổi được số phận của mình? Tôi chỉ xin chia sẻ rằng đây là một bộ phim mang tính nhân văn nhưng kết thúc không có hậu", biên kịch Kim Ngân chia sẻ.



Hay diễn viên chính của bộ phim - Phương Oanh (vai Quỳnh búp bê) cũng từng chia sẻ với báo chí rằng sẽ là một cái kết "day dứt, nhức nhối, ám ảnh".

Không những vậy, việc hàng chữ "hết phần 1" chạy ở cuối phim cũng khiến nhiều khán giả đặt dấu hỏi. Vì trước đó, theo chia sẻ của ekip làm phim thì "Quỳnh búp bê" có 2 phần.

Phần 1 là quãng thời gian Quỳnh lọt vào động Thiên Thai cho đến khi bố con ông Cấn bị bắt. Phần 2 là hành trình tìm con và đối mặt với quá khứ của Quỳnh.

Nhiều ý kiến cho rằng có thể trong thời gian sắp tới, sẽ nhanh chóng có phần 2 "Quỳnh búp bê" để tiếp tục phục vụ khán giả.

Việc để Cảnh xuất hiện bất ngờ ở cuối phim có lẽ cũng là một dụng ý hé lộ diễn biến sắp tới của phần 2.

"Hóng phần 2 quá. Anh Cảnh soái ca đã trở lại. Cha con lão Cấn vượt ngục để trả thù"; "Anh Cảnh xuất hiện và dòng chữ hết phần 1 là cách để nhà sản xuất phim đánh lạc hướng khán giả về một cái kết siêu vội và siêu chán của bộ phim thôi. Chứ chờ xem không có phần 2 đâu"... là những bình luận trái chiều của dân mạng về sự việc này.

Dòng thông báo hết phần 1 chạy cuối phim khiến khán giả tò mò, thắc mắc

Dàn diễn viên tiếp tục bị chê đơ, thiếu cảm xúc

Bên cạnh cái kết bị chê quá vội và hơi nhuốm màu cổ tích quá đà thì "Quỳnh búp bê" vẫn tiếp tục bị chê về mặt diễn xuất.

Cụ thể, hai nhận vật bị khán giả chê nhiều nhất là Quỳnh (Phương Oanh đóng) và Thịnh (Hải Anh đóng).

Ở những cảnh quay tâm lý rất nặng nề nhưng diễn xuất của Phương Oanh và Thịnh lại không gây được xúc động.

Ví dụ như cảnh Quỳnh quyết định cầm dao đến nhà tên bố dượng để kết liễu đời hắn. Trong tâm trạng của một người đã bị đẩy đến đường cùng, nhưng diễn xuất của Phương Oanh lại không toát lên được sự căm phẫn hay chí ít là nỗi run rẩy khi sắp cầm dao giết người.

Những nhát dao đâm trượt cũng được làm một cách khá vụng về, không thuyết phục.

"Cái đoạn Quỳnh tâm sự với Thịnh về quá khứ đau khổ của mình ấy, thoại thì hay mà diễn thì dở quá. Những câu thoại đó mà rơi vào tay người khác chắc lấy nhiều nước mắt của khán giả lắm rồi. Còn xem Quỳnh diễn thì chẳng xúc động nổi", một khán giả bình luận.

"Bà ấy cầm dao đi giết người mà sao không tạo được chút gay cấn nào cho người xem vậy. Đoạn giằng co cũng hơi bị giả quá", một khán giả khác cũng có nhận xét tương tự.

Diễn xuất của Phương Oanh vẫn bị chê nhiều trong tập cuối.

Còn nhân vật Thịnh cũng bị chê rất nhiều vì gương mặt không gợn chút cảm xúc. Điển hình như cảnh Quỳnh tìm đến để tâm sự với Thịnh về toàn bộ quá khứ của mình. Trái ngược với câu chuyện cuộc đời cô gái thấm đẫm nỗi đau ấy, gương mặt của Thịnh rất vô hồn.

Hay cảnh Thịnh chạy đến kịp lúc Quỳnh vừa bị đâm. Khi nhìn thấy Quỳnh đang nằm bất động trên một vũng máu, phản ứng của Thịnh lại bình tĩnh đến mức khó hiểu.

"Có ai thấy Thịnh đóng đơ lắm không? Nhìn Quỳnh nằm trên vũng máu như thế mà mặt cứ đơ như bình thường ấy. Có lẽ bình tĩnh quá mức rồi", một dân mạng nhận xét.