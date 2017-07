Phản ứng bất ngờ của khán giả khi xem The Face, tập 7

Thử thách "ru ngủ" khán giả

Trước khi bước sang tập 7, "Gương mặt thương hiệu 2017" đã đi được hơn một nửa chặng đường. HLV Minh Tú có số lượng thí sinh nhiều nhất (3 thí sinh), đội của HLV Lan Khuê và Hoàng Thùy mỗi đội có 2 thí sinh.

Khán giả đang mong chờ những diễn biến gay cấn, kịch tính và hấp dẫn nhất bởi chặng nước rút bao giờ cũng hứa hẹn nhiều điều thú vị. Sự ganh đua của các HLV, sự cạnh tranh giữa các team và giữa các thí sinh mỗi team - đó đều là những nét đặc sắc mà bản gốc "The Face" mang lại.

Tuy nhiên, những gì diễn ra trong tập 7 lại mang lại những cảm xúc trái ngược: thử thách thì nhạt còn sự ganh đua giữa các HLV cũng chẳng tạo nên "điểm nhấn" nào.

Phần thi này có Lily Nguyễn (Á Quân The Face VN mùa 1) làm giám khảo khách mời.

Đầu tiên ở thử thách cá nhân mang tên "Selfie với người thân", các thí sinh sẽ phải chụp hình với mẹ. Với thí sinh Trúc Anh, vì không có mẹ bên cạnh, HLV Minh Tú đã thay mẹ của Trúc Anh để chụp hình cùng cô.



Thử thách này mong muốn thể hiện được khoảnh khắc ấm áp bên người thân cùng những câu chuyện cảm động, tuy nhiên không tránh khỏi việc khán giả cảm thấy "sến", "không phù hợp với một show mang tính thời trang" và "đậm chất quảng cáo cho nhà tài trợ".

Bên cạnh đó, cách dàn dựng bối cảnh tuyết nhân tạo cùng việc buộc các thí sinh thể hiện tình cảm yêu thương ấp áp đi cùng những động tác selfie không ăn nhập mang đến phần thi sự gượng gạo, khiên cưỡng.

Khi thử thách cá nhân bỗng nhiên trở thành... chụp hình selfie với người thân.

Vì Trúc Anh không có mẹ bên cạnh nên HLV Minh Tú đã chụp hình cùng học trò.

Câu chuyện của Thiên Nga và mẹ đã chiếm được cảm tình của các HLV và giám khảo khách mời Lilly Nguyễn để mang về chiến thắng cá nhân thứ 2 cho mình.

The Face Việt Nam ngày càng đi vào lối mòn của sự nhàm chán?



Bước sang thử thách chính để quyết định đội chiến thắng giành quyền loại trừ, các thí sinh sẽ phải chụp hình với concept "Mỏng manh trong giá lạnh" trong những trang phục thuộc BST "L’amant" của nhà thiết kế Anh Thư.

Trong cái lạnh giá buốt, thí sinh lại thể hiện khả năng chịu lạnh khi khoác lên người những bộ trang phục đúng chất "mỏng manh", qua đó thể hiện được đường cong cơ thể và sự ngọt ngào quyến rũ của mình.

"Quyến rũ nằm ở thần thái, đôi mắt, bờ môi, hơi thở và quan trọng là phải thông minh trong cách kiểm soát cảm xúc của mình, bởi quyến rũ và sự phản cảm nằm cách nhau một chút xíu mà thôi", Minh Tú nhắc nhở các thí sinh.

Ở thử thách này thì thí sinh Tường Linh và Phương Chi đội Hoàng Thùy có lợi thế bởi họ có hình thể đẹp nhất trong các thí sinh. Hai thí sinh này cũng là những cô gái có sự phối hợp ăn ý, nhịp nhàng nhất để cho ra những bức ảnh chất lượng.

Tường Linh và Phương Chi đội Hoàng Thùy.

Phan Ngân và Tú Hảo đội Lan Khuê

Ánh Quỳnh, Thiên Nga, Trúc Anh đội Minh Tú.

Cuối cùng, sự thể hiện của Tường Linh và Phương Chi đã mang lại chiến thắng đầu tiên cho đội Hoàng Thùy. Giây phút công bố team thắng cuộc, Hoàng Thùy không kiềm chế nổi sự vui mừng và chạy ào vào phòng chờ để thông báo cho hai thí sinh.



Trước chiến thắng đầu tiên của Hoàng Thùy, Minh Tú tỏ ra không muốn chấp nhận sự thua cuộc. "Không hiểu sao đội Hoàng Thùy lại thắng cuộc. Tú tôn trọng nhưng không đồng nghĩa rằng kết quả này thuyết phục được Tú", Minh Tú thẳng thắn.

Còn Lan Khuê nhẹ nhàng phát biểu: "Cuối cùng, sau bao nhiêu đêm 30, mùng 1 Tết cũng đến với Hoàng Thùy. Giá như Lan Khuê có một bộ áo dài ở đây để trình diễn một vòng chúc mừng đội Hoàng Thuỳ".

Đáp lại phản ứng của hai đồng nghiệp, quán quân Vietnam’s Next Top Model 2011 mạnh mẽ nói - "Thắng thì đã thắng rồi, bắc thang lên mà hỏi ông trời".

Hoàng Thùy hớn hở thông báo tin mừng cho thí sinh đội mình.

Ở phòng loại trừ, Trúc Anh xin dừng cuộc chơi trước khi Hoàng Thùy đưa ra quyết định.

Lan Khuê 2 lần loại thí sinh Thùy nhưng Thùy vẫn "trao trả" Phan Ngân cho Khuê.

Với chiến thắng của Hoàng Thùy, khán giả trông chờ một màn "trả đũa" đầy hứng thú khi Lan Khuê gửi Phan Ngân, Minh Tú đưa Trúc Anh vào phòng loại trừ.

Tuy nhiên, quyền loại trừ của Hoàng Thùy đã trở nên vô nghĩa khi thí sinh Trúc Anh đội Minh Tú... xin dừng cuộc chơi tại đây (vì lí do gia đình).

Như vậy dù phải vất vả lắm mới có được chiến thắng đầu tiên nhưng Hoàng Thùy vẫn chưa được nếm trải sự quyền lực của HLV tại vòng nguy hiểm.

Khi trao lại Phan Ngân cho Lan Khuê, Hoàng Thùy đã không quên "kể tội" đối thủ: "Hai lần Lan Khuê vào phòng này và Lan Khuê đều mang thí sinh của Thùy đi. Và ngày hôm nay, Thùy trao trả lại thí sinh cho Lan Khuê".

Phản ứng của khán giả sau khi tập 7 phát sóng chính là... thất vọng. Đáng lẽ những thử thách sẽ ngày càng cam go, quyết liệt hơn nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại.

So với host Vĩnh Thụy năm ngoái, Hữu Vi năm nay gây thất vọng từ gu thời trang đến cách dẫn dắt chương trình.

Gu thời trang của 3 vị HLV cũng không ấn tượng.

Ở The Face Thailand, những thử thách đưa ra cho các thí sinh rất đa dạng: từ chụp hình với động vật, chụp với đàn ông hay những concept high fashion cuốn hút. Còn ở The Face Việt Nam mùa này, chỉ lặp đi lặp lại những concept hết thời như "tạo dáng trước thuyền buồm", "mỏng manh giá lạnh", "catwalk bàn tiệc"...

So với 1-2 tập đầu tiên, show bắt đầu biểu lộ dấu hiệu giảm nhiệt, các tình huống và thử thách trong cuộc thi không còn đủ sức hấp dẫn người xem. Nếu cứ tiếp tục phong độ này, việc The Face Việt Nam bị Vietnam's Next Top Model cho "ngửi khói" là điều dễ dàng đoán trước.



Khán giả thất vọng về chất lượng The Face Việt Nam năm nay.