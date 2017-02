Phản đối Trump, New York sẽ trở thành "bang trú ẩn" cho người nhập cư?

Theo Politico, nhằm phản ứng với sắc lệnh hạn chế nhập cư của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump, Hạ viện bang New York (mà dảng Dân chủ chiếm đa số) đã thông qua một dự luật hôm 6/2, dự luật sẽ biến New York trở thành "bang trú ẩn". Những chương trình hỗ trợ cho các sinh viên nhập cư chưa có giấy tờ cũng dự tính được thông qua.

"Chúng tôi có nhiệm vụ đáp trả lời kêu gọi xây dựng bức tường biên giới của ông ấy (Trump) bằng một bức tường của riêng mình, nhằm bảo vệ sự đa dạng và thừa nhận, vốn luôn là tinh thần cốt lõi của bang chúng tôi", ủy viên Hạ viện bang New York Francisco Moya nói trong buổi họp báo.

"Đây không chỉ là nguyên tắc hợp đạo đức nhằm bảo vệ mọi sắc tộc, tín ngưỡng khỏi sự cố chấp, mà còn là bổn phận của chúng tôi nhằm bảo vệ chức năng của các cơ quan hành pháp địa phương".

Mang tên "Luật Tự do bang New York", dự luật này sẽ cấm giới hành pháp địa phương và toàn bang New York tiến hành các vụ bắt giữ dựa trên những nghi ngờ về trạng thái nhập cư, đồng thời cấm cảnh sát địa phương cũng như New York thi hành luật nhập cư liên bang.

Dự luật này cũng sẽ đảm bảo cho những người phải đối mặt với tình trạng trục xuất có quyền tiếp cận các luật sư. Tuy nhiên, chi phí cho dự luật này vẫn chưa được tính toán.

Ông Dean Murray, ủy viên Hội đồng Lập pháp bang New York cho rằng dự luật sẽ cản trở giới hành pháp.

Phải mất gần 1 giờ đồng hồ, các lãnh đạo Dân chủ của Hội đồng mới có được đủ số phiếu cần thiết (77 phiếu thuận, 58 phiếu chống) để thông qua dự luật, trong đó thành phần phản đối gồm những ủy viên Dân chủ từ khu vực nông thôn, ngoại ô và các ủy viên Cộng hòa.

Chắc chắn sẽ vấp phải nhiều rào cản ở Thượng viện bang New York (hiện do đảng Cộng hòa chiếm đa số). Dự luật này được đưa ra trong thời điểm ông Trump dự tính hạn chế quỹ liên bang phân bổ cho các thành phố trú ẩn và đe dọa ngừng rót quỹ cho California.