Phái đoàn chính phủ Syria đàm phán có điều kiện

Đại diện thường trực của Syria tại Liên Hợp Quốc ông Bashar al-Jaafari - Trưởng đoàn đàm phán của chính phủ Syria sẽ tham gia vòng đàm phán thứ 8 tại Geneva ngày 29/11. Lý do Đoàn đàm phán chính phủ Syria trì hoãn 2 ngày đàm phán so với dự kiến nhằm phản đối những lời lẽ được cho là chống chính phủ và lãnh đạo Syria của phe đối lập.

Tại vòng đàm phán này, Đoàn đàm phán chính phủ Syria ra điều kiện không đàm phán trực tiếp với đại diện phe đối lập và chỉ bàn về các nội dung liên quan tới bầu cử và hiến pháp mới. Chính phủ Syria cũng đồng ý ngừng bắn ở đông Ghouta. Trong khi đó, phe đối lập đã công bố sự sẵn sàng đàm phán trực tiếp với chính phủ, nhấn mạnh sẽ tập trung vào sự ra đi của Tổng thống Bashar al-Assad trước khi bắt đầu quá trình chuyển đổi chính trị.

Vòng thứ 8 về Syria tại Geneva do Liên Hợp Quốc bảo trợ dự kiến diễn ra trong 3 ngày với các cuộc gặp riêng rẽ với các đoàn nhằm chuẩn bị cho cuộc đàm phán nghiêm túc thảo luận về các nội dung quan trọng nhất liên quan tới bản hiến pháp mới.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây tuyên bố, tầm quan trọng của các cuộc đàm phán về Syria tại Geneva và cho rằng đây là giải pháp duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay. Mỹ sẽ phối hợp với Nga để ngăn chặn sự bùng phát các cuộc nội chiến ở Syria.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, hiện nước này có khoảng 1.720 binh sĩ ở Syria. Tuần trước số binh sĩ Mỹ ở Syria lên tới 2.000 quân, hầu hết trong số họ thuộc lực lượng đặc biệt.

Chính quyền Mỹ đang có kế hoạch duy trì quân sự ở miền bắc Syria ngay cả sau khi tiêu diệt hoàn toàn khủng bố IS.

Bên cạnh đó, lực lượng Liên minh quốc tế chống IS do Mỹ đứng đầu hiện có khoảng bốn ngàn quân ở miền bắc Syria. Ngoài hợp tác chống IS, lực lượng liên quân còn tham gia hỗ trợ huấn luyện cho các lực lượng dân chủ Syria./.