Phá đường dây mua bán phụ nữ qua Malaysia

Các làng quê yên ả của tỉnh Tây Ninh bỗng nhộn nhịp hẳn lên vì tin các thiếu nữ lấy chồng nước ngoài ngày một nhiều.

Lạ cái là các cô gái đều được bà Khuân mai mối, giới thiệu, dù bà này chẳng có người thân nào ở nước ngoài.

Nghe nói bà Khuân đã mai mối cho hơn 40 cô gái cả thảy. Mà làm mai cô nào bà cũng nhận được chút tiền “lì xì” nữa chứ. Thế là có người sinh nghi liền đi tố giác.



Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lúc 16 giờ 30 phút ngày 27-11-2008, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Bộ Công an, An ninh sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất bắt quả tang 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thiện Ngôn, Đỗ Bảo Thuận và Trần Vĩ Hùng (đều ngụ quận 5, TP Hồ Chí Minh) đang hướng dẫn cho 3 phụ nữ Việt Nam xuất cảnh sang Malaysia.

Sau khi lấy lời khai của các đối tượng trên, cộng với những chứng cứ thu thập được từ 3 phụ nữ chuẩn bị xuất cảnh, cùng ngày Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành bắt khẩn cấp 4 đối tượng: Nguyễn Thị Ngọc Yến (SN 1956, ngụ tại 332/2 ấp Thanh Phước, xã Thanh Phong, huyện Thanh Phú, tỉnh Bến Tre); Phạm Thị Phỉ (SN 1959, ngụ 138/D5, khu phố 4, phường 5, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre); Nguyễn Thị Khuân (SN 1948, ngụ ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh); và Nguyễn Thế Phong (SN 1978, ngụ tại khu vực Thới Hòa B, phường Long Hưng, quận Ô Môn, TP Cần Thơ).

Các đối tượng bị tình nghi “tổ chức đưa phụ nữ Việt Nam ra nước ngoài nhằm thu lợi bất chính”. Tại nơi bắt giữ Nguyễn Thị Ngọc Yến, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh còn phát hiện 7 phụ nữ Việt Nam đang chờ Yến đưa ra nước ngoài.

Yến và Phong là những đối tượng móc nối trực tiếp với các đối tượng người Malaysia để đưa phụ nữ Việt Nam qua. Bà Khuân tìm người và giới thiệu, còn Phỉ hỗ trợ trông coi.

Trong quá trình điều tra, đối tượng Yến khai được con nuôi Tô Ngọc Loan, định cư ở Malaysia giới thiệu làm quen với Mỉn Ly (người Malaysia).

Sau đó, Yến và Mỉn Ly đã bàn bạc, thỏa thuận với nhau khi có phụ nữ Việt Nam có nhu cầu lấy chồng nước ngoài, Yến sẽ điện thoại để Mỉn Ly gửi tiền về (500USD/người), sau đó Yến tự lo thủ tục và mua vé máy bay, hướng dẫn họ qua Malaysia.

Đến Malaysia, Mỉn Ly sẽ đưa về nhà và dẫn đàn ông Malaysia đến xem mặt, nếu ưng ý mua về làm vợ Mỉn Ly sẽ trả cho Yến 1.000USD, ngược lại Yến phải chịu tiền vé cho họ quay về.

Trừ các khoản chi phí, mỗi tháng Yến khai hưởng lợi khoảng 3 triệu đồng.

Cùng với cách thức như Yến, Thế Phong từ một người thỉnh thoảng chở thuê một số phụ nữ Việt Nam đi làm thủ tục kết hôn với người nước ngoài tại khu vực TP Hồ Chí Minh, đã chuyển sang nghề “buôn bán phụ nữ” từ đầu năm 2007, khi nhận được gợi ý “làm ăn” của Tô và Phong (mang quốc tịch Singapore, và có công ty môi giới hôn nhân đặt tại Malaysia).

Các đối tượng cũng thỏa thuận với nhau “phụ nữ Việt Nam tự đi làm hộ chiếu và cha mẹ họ phải làm giấy cam kết cho con kết hôn với người nước ngoài, nộp số tiền 4 triệu đồng mua vé máy bay và 5 triệu đồng đổi ra ngoại tệ làm tiền xách tay qua mặt hải quan cho Thế Phong, mọi thủ tục còn lại ở Việt Nam do Thế Phong lo liệu.

Mỗi phụ nữ “cưới được chồng ngoại”, Thế Phong được Tô, Phong trả 6 triệu đồng, trừ chi phí Thế Phong còn được 2-3 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, tính từ giữa năm 2007 đến ngày 28-11-2008, Yến đã nhận khoảng 400 phụ nữ từ nhiều tỉnh, thành phía Nam qua sự môi giới của Khuân (40 người) và một vài người khác, trong đó 80 phụ nữ kết hôn được.

Còn Thế Phong do “mối lái ít” nên chỉ đưa sang Malaysia 29 phụ nữ (5 phụ nữ do Khuân giới thiệu).

Phạm Thị Phỉ cùng quê với Yến, lên chữa bệnh ở nhờ nhà Yến cũng được Yến nhờ vả “ghi danh” những phụ nữ mới đến, sau đó điện thoại “báo cáo” cho Yến và quản lý số phụ nữ ở nhà lúc Yến vắng mặt.

Mỗi tháng Phỉ được Yến trả lương, và tổng số tiền Phỉ nhận được là 4,5 triệu đồng.

Những cô gái thôn quê thường là những người thật thà, ít hiểu biết nên dễ bị dụ dỗ. Vài cô nghe lời dỗ ngọt về viễn cảnh lấy chồng ngoại quốc sẽ được đổi đời, “sướng như tiên” là ôm mộng kiếm bằng được anh chồng ngoại quốc.

Đây là một trong những lý do khiến nhiều cô gái thôn quê sa vào các đường dây mua bán phụ nữ.