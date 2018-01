Phá dỡ ngôi nhà 7 tầng của ông trùm ma túy Tàng Keangnam

Ngày 15-1, UBND huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) đã tiến hành phá dỡ tòa nhà 7 tầng của "ông trùm" ma túy Tráng A Tàng (còn gọi là Tàng Keangnam, 36 tuổi, ở xã Loóng Luông, huyện Mộc Châu).

Ngôi nhà 7 tầng của "ông trùm" ma túy nằm sát Quốc lộ 6, ở khu vực đất rất rộng và đẹp ở Thị trấn Nông trường Mộc Châu.

Lãnh đạo UBND huyện Mộc Châu cho hay việc phá dỡ ngôi nhà 7 tầng nằm trong kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt. Vụ việc nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người dân địa phương.

Cùng ngày 15-1, trên mạng xã hội xuất hiện một video cho thấy, trong quá trình phá dỡ ngôi nhà, một mảng bê tông lớn đã rơi từ tầng cao xuống đè trúng một phần chiếc máy cẩu.

Tuy nhiên, lãnh đạo địa phương cho biết không có người bị thương trong sự cố.

Ngôi nhà 7 tầng được "ông trùm" ma túy Tàng Keangnam xây dựng từ năm 2011, đang trong quá trình hoàn thiện thì ông trùm này bị công an bắt giữ vào năm 2013.

Ngôi nhà của ông trùm ma túy Tàng Keangnam bị phá dỡ - Ảnh: CTV

Trước đó, vào cuối tháng 9-2016, TAND tỉnh Bắc Ninh phiên sơ thẩm đã tuyên phạt Tráng A Tàng (Tàng Keangnam) mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ vụ án, chiều 26-7-2013, tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ 2 xe mang BKS 29C-125.79 và 29A-862.69 tại địa phận xã Song Khê (TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) do Tráng A Tàng và vợ là Giàng Thị Sua điều khiển.

Trước đó, 2 người này đã điều khiển ô tô bỏ chạy trên quốc lộ 1A qua địa phận TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 265 bánh heroin có trọng lượng gần 93 kg và 553 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng 51,5 gr được ngụy trang giấu kín trong sàn và cửa xe ô tô.

Tàng Keangnam trong phiên xét xử vào tháng 9-2016 - Ảnh: M.Chiến

Kết quả điều tra xác định Tráng A Tàng là kẻ cầm đầu, chủ mưu cùng các đồng phạm hình thành một đường dây ma túy cực lớn từ Lào, Thái Lan về tập kết ở Mộc Châu rồi tìm cách đưa sang Trung Quốc theo đường bộ.

Năm 2005, Tàng chỉ là một người vận chuyển ma túy thuê, nhưng sự liều lĩnh đã biến Tàng thành ông chủ của đường dây buôn bán ma túy lớn tại Sơn La.

Chỉ tính từ năm 2009 cho đến khi bị bắt, Tráng A Tàng và các đồng phạm đã thực hiện 13 vụ mua bán trái phép 1.791 bánh heroin, có trọng lượng gần 627 kg.