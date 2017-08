Ông Trump đánh thức dân Mỹ để đối phó TQ: Phải sớm khôn lên, tổn thất sẽ không thể vãn hồi

Bài viết trên được trích từ cuốn sách Đã đến lúc phải cứng rắn để khôi phục sự vĩ đại của nước Mỹ do chính Tổng thống Mỹ thứ 45 Donald Trump là tác giả.

Cuốn sách nằm trong hạng nục Bestseller (Bán chạy nhất) của New York Times - công ty truyền thông Mỹ nổi tiếng với tờ The New York Times.

Cuốn sách là tập hợp các diễn ngôn (trước năm 2016) của Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump về một số vấn đề của nước Mỹ. Trong đó, ông Trump chỉ trích mạnh mẽ chính sách của người tiền nhiệm Barack Obama cũng như đưa ra kế hoạch hành động nhằm giải quyết vấn đề nhập cư, khủng hoảng kinh tế v.v...

Thẳng thắn, gay gắt và hấp dần từ đầu tới cuối, cuốn sách vạch ra một nghị trình dựa trên hiểu biết thông thường để khôi phục sự thịnh vượng của nước Mỹ và đưa đất nước này trở lại vị trí số 1 thế giới. Sách do AlphaBooks phối hợp với nhà xuất bản Thế giới phát hành.