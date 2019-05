Hotgirl Ngọc "miu" sợ hãi khi đến phòng xử, ông trùm Văn Kính Dương lạnh lùng

Sáng 7/5, TAND TP HCM xét xử 10 bị cáo trong đường dây buôn bán ma túy khủng do Văn Kính Dương (Hoàng "béo", 39 tuổi, quê Hà Nội) cầm đầu.

Trong vụ án này, ông trùm ma túy ra xét xử về 5 tội danh: "Sản xuất, mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Trốn khỏi nơi giam giữ", "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Hoàng "béo" đang đối mặt với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Cùng bị xét xử về các tội danh "Sản xuất, mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy", Vũ Hoàng Anh Ngọc (tức Ngọc Miu, 25 tuổi, quê Hải Phòng), Nguyễn Thu Huyền (31 tuổi, quê Hà Nội), Lê Hương Giang (31 tuổi, quê Hà Nội) cùng 6 người khác gồm: Lê Văn Mang, Phạm Bảo Quân, Nguyễn Đức Kỳ Nam, Nguyễn Bá Thành, Nguyễn Đắc Huy, Phạm Thị Thu Huyền cũng bị đưa ra xét xử.

Khoảng 7h30, các đàn em trong đường dây ma túy của Văn Kính Dương được áp giải đến tòa. Nhóm bị cáo này nhanh chóng được cảnh sát đưa vào bên trong.

Khoảng 10 phút sau, Văn Kính Dương mặc áo thun vàng, được 4 chiến sĩ cảnh sát dẫn giải ra khỏi xe thùng. Ông trùm ma túy giữ vẻ mặt lạnh lùng bình thản, chậm rãi bước vào phòng xử.

Sau đó Nguyễn Thu Huyền và Vũ Hoàng Ngọc cũng được áp giải đến tòa.

Ngọc "miu" xuất hiện sau đó với mái tóc búi gọn lên cao, mặc quần đen, áo thun hồng. Cô tỏ ra sợ hãi khi bước xuống sân tòa. Ngọc "miu" được lực lượng hỗ trợ tư pháp đưa nhanh vào phòng xử.

Theo cáo trạng, từ nguồn tin tố giác của quần chúng, Công an TPHCM và Công an quận Bình Thạnh đã theo dõi, xâm nhập và đánh úp, bắt trọn đường dây ma túy do Văn Kính Dương cầm đầu..



Cụ thể, qua điều tra cho thấy, năm 2010, khi đang thụ án với hai tội danh "Cướp giật tài sản" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy" tại trại giam ở tỉnh Thanh Hóa, Văn Kinh Dương đã bỏ trốn và tiếp tục phạm tội.

Tháng 3/2012, Dương mua 0,5 kg ma túy đá của Hoàng Phương Lam với giá hơn 525 triệu đồng mang vào TP.HCM bán kiếm lời. Do ma túy kém chất lượng nên Dương chỉ bán được 100 gram, số còn lại đưa cho Nguyễn Thị Phúc mang ra Hà Nội trả lại.

Tối 31/3/2012, khi Phúc hẹn Lam đến khách sạn nhận lại ma túy thì cả hai bị công an bắt. Riêng Dương nhanh chân tẩu thoát và bị cơ quan chức năng tiến hành truy nã.

Dương sau đó thay đổi lý lịch, làm giả giấy tờ lấy tên Trần Ngọc Hiếu (còn gọi là Hoàng "béo") thuê căn hộ tại TP.HCM để tiếp tục sản xuất, buôn bán ma túy.

Ông trùm ma túy Văn Kính Duong được áp giải đến tòa.

Trong lần đi vũ trường tại Campuchia, Dương gặp người đàn ông tên Tom (không rõ lai lịch). Dương được ông Tom cung cấp nguyên liệu và công thức để sản xuất ma túy. Cả hai thỏa thuận ma túy thành phẩm ăn chia theo tỷ lệ Tom 7 phần, Dương 3 phần. Thỏa thuận xong với Tom, Dương liền quy tụ với các đàn em trực tiếp nghiên cứu sản xuất và mang hàng đi tiêu thụ.

Ngày 3/4/2017, Dương cùng đồng phạm mang hơn 30 kg thuốc lắc ra Hà Nội để phân phối. Sau khi giao trót lọt 5.000 viên cho người đàn ông không rõ lai lịch, Dương và đàn em tiếp tục đem 12.000 viên ra Hải Phòng cung cấp cho mối nhưng bị cảnh sát đột kích. Đàn em bị bắt còn Dương chạy thoát về TP HCM.

Vài ngày sau, lực lượng công an huy động hơn 200 chiến sĩ đồng loạt bao vây khám xét 13 xưởng sản xuất, nơi ở của nhóm Dương tại TP HCM và các tỉnh. Dương và các đồng phạm bị bắt, trong đó có người tình hot girl Ngọc Miu.

Cáo trạng xác định, qua điều tra công an xác định, quá trình sản xuất, Dương và đồng phạm thu được 124 kg ma túy tinh chất. Đường dây của Dương chế biến rồi ép thành gần 500 ngàn viên thuốc lắc (120 kg) ngụy trang trong các gói cà phê.

Trong đó đã tiêu thụ trót lọt 18 kg, phần lớn bán ở Hải Phòng với giá 50 -70 ngàn đồng/ viên. Số ma túy còn lại Dương cất giấu tại nơi ở và đưa cho đồng phạm giao cho khách nhưng chưa kịp tiêu thụ thì đường dây bị triệt phá.

Tại cơ quan điều tra, Dương thừa nhận hành vi phạm tội của mình, tuy nhiên Dương không khai ra người mua ma túy tại TP HCM. Ngoài 10 bị cáo, cơ quan điều tra cho rằng còn những người liên quan khác, cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố thêm chứng cứ nên sẽ tiếp tục xử lý.