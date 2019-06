'Ong sát thủ' gốc Việt Bi Nguyễn so tài đối thủ Myanmar

Tập đoàn truyền thông thể thao toàn cầu lớn nhất lịch sử Châu Á, ONE Championship™ (ONE), vừa chính thức công bố các cặp đấu quan trọng trong sự kiện ONE: MASTERS OF DESTINY ngày 12 tháng 7 tới tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia. Nổi bật trong các trận đấu của sự kiện, nữ võ sĩ gốc Việt “Ong Sát Thủ” Bi Nguyễn cũng sẽ trở lại võ đài ONE Championship trong cuộc đối đầu với đối thủ người Myanmar Bozhena Antoniyar.

Xuất thân là một võ sĩ Boxing, Bozhena Antoniyar từng hai lần giành chức vô địch toàn Myanmar trước khi tham dự SEAGAMES năm 2013. Cô cũng sớm tiếp xúc với MMA khi trào lưu của môn võ này đến với Myanmar năm 2017.

Sở hữu đôi tay nhanh bậc nhất các võ sĩ nữ thời điểm hiện tại, Antoniyar đang giữ kỉ lục có cú knockout nhanh nhất hạng cân khi hạ gục đối thủ Shwe Sin ngày ra mắt ONE Championship. Bên cạnh đó, việc tập luyện ở team Bali MMA và có thêm 2 trận đấu ở ONE chính là kinh nghiệm quý giá giúp Antoniyar chuẩn bị cho màn đối đầu này.

Nữ võ sĩ gốc Việt Bi Nguyễn

Bi Nguyễn hiện đang trong quá trình huấn luyện thần tốc để sớm ngày trở lại ONE, nữ võ sĩ hiện đang hoàn tất những giai đoạn cuối cùng ở phòng tập Tiger Muay Thái để lên đường tới Malaysia vào tháng 7 tới.

Có màn ra mắt thành công tại ONE Roots Of Honor, Bi Nguyễn đã thể hiện được đẳng cấp của một võ sĩ quốc tế với chiến thắng chóng vánh trước đối thủ Dwi Ani Retno Wulan. Áp dụng hoàn hảo sở trường vật khóa trước nữ võ sĩ người Indonesia, Bi Nguyễn nhanh chóng hạ đối thủ bằng những đòn đấm liên hoàn để giành chiến thắng knockout kĩ thuật.

Bi Nguyễn cho biết: “Antoniyar là một đối thủ rất khó đoán. Tôi đã xem cô ấy thi đấu và có thể thấy rằng Bozhena Antoniyar là kiểu võ sĩ chuộng tấn công dồn dập. Tôi nghĩ trận đấu sắp tới sẽ rất cuồng nhiệt và mãn nhãn đối với khán giả.”

Đối đầu tại ONE: MASTERS OF DESTINY, cả Bi Nguyễn và Bozhena Antoniyar đều đang hướng tới chuỗi 2 trận thắng liên tiếp để có thể thăng tiến ở hạng cân Atomweight. Nhất là với Bi Nguyễn, khi việc ONE Championship có thể sớm xuất hiện Việt Nam trong tương lai không xa, nếu cô có thể duy trì thành tích và mang trận tranh đai trở về sân nhà Việt Nam chắc chắn sẽ là một dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.