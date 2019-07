"Ông nội" kì lạ, hễ gặp đàn ông Việt là hào hứng: "Các cậu rất may khi sống cạnh những cô gái đẹp nhất thế giới"

Câu chuyện mà tài khoản L.N chia sẻ trong group đông thành viên trên Facebook hút gần 30 nghìn lượt like. Điều đặc biệt trong câu chuyện này là nhân vật "ông nội" người Anh, từng trải qua nhiều chuyện thú vị đến... khó tin.



"Đây là ông nội ngang hông của tớ (cao 1m75) đang uống nước phở bò kho bằng ống hút vì như vậy sẽ nhanh và có thể làm đầy miệng hơn là múc từng muỗng.

Thật ra ông là đồng nghiệp của tớ nhưng tụi tớ hay rong ruổi đi dạy khắp nơi cùng nhau nên thân như ông cháu vậy. Ông đến từ Anh, ở Việt Nam đã 14 năm rồi. Ông bảo bây giờ Việt Nam mới là nhà, còn nước Anh chỉ là một nơi để đi du lịch đến và ghé thăm con cháu thôi.

Và đối với ông, Việt Nam là một trong số ít những nơi yên bình và đáng sống nhất trên thế giới, buồn cười hơn là đi đâu, gặp ai là đàn ông Việt, ông cũng hào hứng bảo "Các cậu rất may mắn khi sống ở đất nước có các cô gái đẹp nhất thế giới như này!".

Hồi đó ông là kỹ sư, rồi gia nhập quân đội, làm ông chủ, rồi làm cố vấn kinh doanh/marketing cho các công ty. Ông từng đi qua hơn 20 quốc gia, từng sinh tồn ở những nơi khắc nghiệt nhất trên thế giới và giờ đang ở Sài Gòn dạy tiếng Anh.

Lượng kiến thức của ông thì chắc gần bằng cả cái thư viện to đùng luôn. Tớ rất ngưỡng mộ ông nên cái gì không biết, tớ cũng hỏi và luôn có được câu trả lời, cả những điều mà tớ không tìm thấy được trên Google luôn!

"Ông nội" kì lạ hiện sống tại Sài Gòn.

Tớ hay hét lên rằng: "You are an alien (Ông là người ngoài hành tinh)!" mỗi khi ông kể chuyện về cuộc đời của ông cho tớ nghe. Có những chuyện không thể nào tin được!

- Ví dụ như việc tim ông đã từng ngừng đập sau một tai nạn và bác sĩ đã chuẩn bị ra thông báo với người nhà mang xác về thì bất ngờ ông tỉnh lại. Điều đầu tiên là ông quơ tay khều và kêu "Hey!" với các bác sĩ xong ai cũng hốt hoảng.

- Ví dụ như việc ông chạy xe máy và bị "ninja" Việt Nam đâm mấy chục lần trong suốt hơn mười mấy năm qua. Mỗi lần đâm đều ầm một cái xe bay ra xa, còn ông lăn cuồn cuộn mấy vòng trên mặt đường... Ông đứng dậy vào lề đường, tỉnh bơ ngồi lấy thuốc ra đốt hút.

- Ví dụ như việc mấy chục năm qua mỗi ngày ông đều uống ít nhất 12 ly cà phê, hút ít nhất 2 bao thuốc và tối đến vẫn có thể ngủ được bình thường.

- Ví dụ như việc sở thích của ông là nhảy dù từ trên máy bay xuống và lần nhảy gần đây nhất là vào tháng 7 năm ngoái, chạy xe máy hàng chục km đi dạy mỗi ngày ngày 5 ca và năm nay ông đã 75 tuổi.

Đối với cô bạn, "ông nội" đặc biệt là một kho kiến thức đáng ngưỡng mộ.

Mà cả cuộc đời ông chẳng thực sự mua cho riêng bản thân mình cái gì ngoài một chiếc tàu và một cái đồng hồ đeo tay. Tất cả những vật chất khác đều là mua cho con cháu, cho vợ, cho bạn.

Ông bảo ông muốn tự do tự tại, không bị vướng bận bởi sự sở hữu, để bất kỳ khi nào ông muốn đi, chỉ cần xách vali lên và đi, không phải lo lắng là nhà cửa thì sao, đất đai ruộng vườn tài sản thì sao... Tớ nghĩ điều này rất đáng để suy ngẫm.



Ông nội ở nhà của t mất từ lúc tớ học lớp 4. Đây là ông nội thứ 2 của tớ, người đặc biệt nhất mà tớ từng gặp tính cho đến thời điểm này, mà chắc là cả cuộc đời này luôn.

Còn ông của các cậu thì sao?".

Liên hệ với tài khoản L.N, được biết cô bạn tên thật là Thanh Nhàn (Hana) là đồng nghiệp với "ông nội" David Jim Wilson trong câu chuyện trên. Cả hai ông cháu đang sống và dạy tiếng Anh ở TP HCM.

Thanh Nhàn (ngoài cùng bên trái) chụp cùng ông Wilson.

9x cho hay ngoài sở thích dạy tiếng Anh cho trẻ em, ông Wilson còn thích nhảy dù, ăn món Việt Nam, đặc biệt là tâm sự và giúp đỡ mọi người mà không cần nhận lại. Hai ông cháu có sở thích chung là "say no" (nói không) với mọi người. "Tức là ai cần gì thì cũng giúp, thích hỗ trợ mọi người", cô giải thích thêm.

Sau khi chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, Hana đọc được nhiều bình luận khác nhau của dân mạng. "Nhiều bạn bình luận ngưỡng mộ ông, một số bạn bảo mình chia sẻ thêm vì câu chuyện thú vị nhưng cũng có bạn bảo tớ bịa chuyện. Chắc là do họ chưa gặp những người như ông thôi", cô gái tâm sự.

Một số hình ảnh về "ông nội" Wilson của Hana: