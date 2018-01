Ông Lê Như Tiến: 'Bản án dành cho bị cáo Đinh La Thăng là có lý, có tình!'

Trao đổi với phóng viên báo Điện tử Infonet, ĐBQH khóa XIII Lê Như Tiến cho rằng, trên cơ sở căn cứ pháp luật, căn cứ vào Bộ Luật Hình sự của nước CHXHCN Việt Nam đã được Quốc hội thông qua, HĐXX cuối cùng đã tuyên án đối với ông Đinh La Thăng.

“Tòa đã căn cứ vào tội danh để quyết định khung hình phạt. Tôi tin rằng việc HĐXX đưa ra mức án 13 năm tù và bồi thường 30 tỷ là phù hợp với tội danh ấy. Chỉ có điều đối với ông Đinh La Thăng, chúng ta đã biết rồi, thời kỳ làm lãnh đạo của PVN đã có những sai phạm được cơ quan điều tra nêu ra rõ ràng.

Còn thời kỳ sau làm Bộ trưởng Bộ GTVT thì ông ấy cũng đã có nhiều cống hiến, nhiều đóng góp, vì thế VKSND TC cũng đã đề nghị có những tình tiết giảm nhẹ cho ông Thăng. Và tôi tin rằng tòa đã cân nhắc điều ấy. Nếu không cân nhắc những tình tiết giảm nhẹ này có thể khung hình phạt còn cao hơn nữa”- ông Lê Như Tiến nói.

Theo ông Lê Như Tiến, vụ án này là một trong những vụ án tương đối điển hình, trọng điểm nên ông tin rằng tòa xử đúng người đúng tội.

ĐBQH khóa XIII Lê Như Tiến

Đối với việc Tòa đưa ra mức thu hồi 30 tỷ đối với bị cáo Đinh La Thăng, ông Lê Như Tiến cho rằng đó là câu chuyện của những vụ án tham nhũng, bởi vì điều mà dư luận quan tâm không chỉ trong vụ việc cụ thể này mà ở tất cả những vụ án tham nhũng không chỉ có là xử đúng người đúng tội đối với người tham nhũng mà quan trọng hơn chính là thu hồi lại tài sản do tham nhũng mà có.

“Báo cáo trước Quốc hội trong kỳ họp vừa rồi, tôi theo dõi thấy Chính phủ báo cáo thu hồi được tiền và tài sản do tham nhũng chỉ được khoảng 8%, đất đai và công sản khoảng 50%... Đây là con số quá ít so với tài sản do tham nhũng mà có”- ông Tiến nhấn mạnh.

Vậy thì trong chính sách xét xử hiện nay của chúng ta không chỉ xử đúng người đúng tội nhằm răn đe với những người có những hành vi chuẩn bị phạm tội mà còn quan trọng hơn là thu hồi lại tài sản. Đó chính là tài sản của nhà nước, là mồ hôi, nước mắt, tiền thuế của nhân dân.

“Cho nên mục tiêu của chúng ta không chỉ trừng trị một người hay một nhóm người mà chính là thu hồi tài sản do tham nhũng mà có.

Đây là bước tiến bộ vượt bậc trong công tác xét xử nói riêng cũng như phòng chống tham nhũng nói chung để ngăn chặn ngay tình trạng “hy sinh đời bố, củng cố đời con”, chấp nhận đi tù vài năm để làm giàu cho cả một đời thậm chí làm giàu cho cả dòng họ.

Tôi cho rằng việc thu hồi tài sản là rất đúng và tôi ủng hộ việc xử lý đúng, có tình, có lý của Tòa đối với ông Đinh La Thăng cùng các đồng phạm”- ông Tiến nhấn mạnh.

Một lần nữa ông Tiến khẳng định, bản án Tòa tuyên hôm nay là nghiêm khắc nhưng rất có tình, có lý đối với bị cáo Đinh La Thăng.

Trả lời câu hỏi vậy làm thế nào để truy thu được số tiền mà Tòa tuyên buộc bị cáo Đinh La Thăng phải bồi thường, ông Lê Như Tiến cho rằng điều này phải được trả lời bởi các cơ quan thi hành án.

Chúng ta có quá trình tố tụng chặt chẽ từ điều tra, truy tố xét xử và tới đây là thi hành án. Truy thu được hay không tập trung vào trách nhiệm của cơ quan thi hành án. Khi bản án có hiệu lực thì việc còn lại là của cơ quan thi hành án, và cơ quan này phải thực hiện triệt để thì mới là nghiêm túc.

“Tới đây nếu trong quá trình thi hành án, ông Đinh La Thăng tỏ ra ăn năn hối lỗi, chấp hành án tốt, phục hồi được thất thoát do mình gây ra thì chắc chắn sẽ được giảm án”- ông Lê Như Tiến nhấn mạnh.