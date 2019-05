Ông Joko Widodo tái đắc cử Tổng thống Indonesia

Ủy ban Bầu cử quốc gia cho hay, đương kim Tổng thống Widodo đã giành được 55,5% số phiếu ủng hộ, trong khi ông Prabowo nhận được 44,5% số phiếu bầu.



Ông Prabowo tuyên bố không công nhận kết quả bầu cử vì cho rằng có gian lận và nói rằng sẽ theo đuổi “các nỗ lực pháp lý”, nhưng đồng thời kêu gọi những người ủng hộ bình tĩnh.

Theo luật pháp Indonesia, ông Prabowo Subianto có thể khiếu kiện kết quả tại Tòa án Hiến pháp. Năm 2014, ông Prabowo cũng khiếu kiện kết quả bầu cử tổng thống lên Tòa án Hiến pháp, song đã bị tòa bác bỏ.

Được biết, khoảng 32.000 nhân viên an ninh đã được triển khai khắp Thủ đô Jakarta để đảm bảo an ninh trật tự do lo ngại xảy ra bất ổn.

