Nữ sinh lớp 12 nhảy cầu tự tử nghi do uất ức vì bị cưỡng dâm

Sáng 15/4, tại khu vực cầu Hồ, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã xảy ra sự việc thương tâm khi 1 nữ sinh lớp 12 nhảy sông Đuống tự tử.

Phát hiện sự việc 2 nam thanh niên đã nhảy xuống để ứng cứu nhưng không kịp. Đến 17h cùng ngày, người thân lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân xấu số.

Nạn nhân sau đó được xác định là N.V.A. (trú tại xã Hà Mãn, hiện đang là học sinh lớp 12, trường THPT Thuận Thành 2, huyện Thuận Thành).

Tối cùng ngày trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Hà Mãn cho biết: Qua xác định ban đầu theo như ý kiến của bạn bè nữ sinh V.A. vào tối 14/4, học sinh này có đi ăn uống và bị bạn trai cưỡng dâm.

Sau đó, V.A đã nhắn tin cho người yêu về việc mình bị cưỡng dâm đến để giải cứu.

Khi giải cứu xong, đến sáng nay thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Theo thông tin từ vị lãnh đạo UBND xã Hà Mãn hiện cơ quan công an đang tạm giữ hình sự một nam thanh niên cùng ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh để điều tra về hành vi cưỡng dâm nữ sinh V.A.

"Sau khi ăn uống xong, nam thanh niên cưỡng ép nữ sinh V.A. đến nhà nghỉ và cưỡng dâm. Nữ sinh này sau đó nhắn tin cho bạn đến giải cứu, đến sáng nay có thể do uất ức nên cháu (nữ sinh V.A - PV) đã nhảy cầu tự tử...", vị lãnh đạo UBND xã Hà Mãn nói.

Theo thông tin trên tờ Công an nhân dân, trước khi xảy ra vụ việc đau lòng trên, nữ sinh N.V đã bị hiếp dâm, do phẫn uất em đã đến cầu Hồ rồi nhảy xuống... Cơ quan Công an đã bắt giữ đối tượng xâm hại nữ sinh V.A.



Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thuận Thành cùng các đơn vị chức năng tỉnh Bắc Ninh điều tra, làm rõ.