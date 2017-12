Nữ sinh đẹp nức tiếng ĐH Phòng cháy chữa cháy mở lớp dạy võ miễn phí cho trẻ lang thang

Khán giả theo dõi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 hẳn còn nhớ cô gái Hoàng Hải Thu (SN 1995) bởi gương mặt sáng với làn da trắng muốt và nụ cười rất tươi hút mắt người đối diện. Mới đây, Thu đã xuất sắc lọt top 45 thí sinh vượt qua vòng bán kết.

Ít ai biết, cô gái với vẻ ngoài dịu dàng như thế lại đang theo đuổi một lĩnh vực khá vất vả. Hiện tại, cô đang là sinh viên năm cuối ĐH Phòng cháy chữa cháy (Thanh Xuân, Hà Nội).

Tiếp xúc với Thu, nhiều người còn ngạc nhiên hơn nữa khi biết rằng, dù dáng vẻ chân yếu tay mềm nhưng Thu lại biết và giỏi rất nhiều môn võ thuật như: taekwondo, karatedo, võ cổ truyền và võ thuật trong ngành cảnh sát. Học võ từ năm lớp 8 và đến khi lên ĐH, Thu lại tiếp tục được đào tạo võ nghệ chuyên nghiệp trong trường ĐH.

Trong rất nhiều ước mơ cho tương lai sau này, cô gái 22 tuổi có một mong muốn tha thiết là giúp đỡ được những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Từ những năng khiếu của mình, Thu mong muốn có thể dạy võ và mở lớp học tiếng Anh free cho các em.

Hiện tại, dự định mở lớp võ đã thành công tốt đẹp còn việc mở lớp tiếng Anh, Thu vẫn tiếp tục nung nấu và mong có thể sớm hoàn thành trong tương lai thật gần.

Thu dạy võ cho các em nhỏ.

Các em nhỏ rất hào hứng học võ từ "cô giáo" xinh đẹp.





Thu cho biết, các em có điểm giống cô ngày xưa. Trước đây, Thu cũng từng là 1 đứa trẻ nghịch ngợm nhưng may mắn, gặp được 1 người thầy nghiêm khắc và thay đổi cuộc đời cô. Vì vậy, nữ sinh ĐH Phòng cháy Chữa cháy cũng muốn mình sẽ là người giúp các em nhỏ lang thang thay đổi số phận.

“Mình thấy các em nhỏ đường phố không có bố có mẹ hay người thân nên mỗi khi ra đường, dễ bị người khác bạt nạt. Nếu không biết võ, các em sẽ gặp nhiều thiệt thòi. Vì thế, mình nghĩ việc dạy võ cho tụi nhỏ biết tự bảo vệ bản thân và cũng là để nâng cao, rèn luyện sức khỏe“.

Ban đầu khi mới mở lớp võ, nhiều người đồng tình, muốn giúp đỡ Thu nhưng cũng không ít người chỉ trích cô, cho rằng việc làm này chẳng có gì tốt đẹp, thậm chí họ còn cho rằng, việc làm của Thu chỉ góp phần đào tạo thêm nhiều tên lưu manh, trộm cắp chuyên nghiệp.

Họ cho rằng, trẻ em lang thang cơ nhỡ, có nhiều người không tốt. Nếu đám con nít đó đều biết võ, sau này lớn lên sẽ gây nguy hại cho xã hội.

Từ khi đi dạy võ, bạn bè thường trêu Thu, gọi cô là cô giáo. "Nhưng hiện mình cũng chỉ là sinh viên, vẫn đang đi học nên không thích danh xưng này lắm".





Khi mở lớp võ, Thu không nói với người thân, bạn bè nhưng khi biết, ai nấy đều ủng hộ.

“Mình gặp nhiều ý kiến trái chiều như thế, ban đầu cũng buồn, có lúc còn ấm ức nhưng mình nghĩ việc mình làm không có gì là sai cả. Nếu không phải hành vi trái với lương tâm, đạo đức thì đâu có gì đáng phải buồn hay nặng đầu suy nghĩ về nó“.



Thu nhớ lại, ngày cô còn nhỏ đã từng chứng kiến một cảnh tượng khá tiêu cực của gia đình hàng xóm. Đó là trong 1 bữa cơm đang ăn uống rất bình thường, vui vẻ thì bỗng dưng, do uống quá nhiều rượu, người chồng lời qua tiếng lại với vợ mà không cần có lý do. Sau đó, người đàn ông chạy vào bếp, cầm ra 1 con dao rất to để đuổi đánh vợ, mặc sự can ngăn của rất nhiều người.

“Khi đó mình đã rất sợ. Lúc người chòng kia cầm con rao chạy rượt qua mặt, mình đã hoảng sợ la lớn lên rồi chui xuống gầm bàn. Trong bộ óc non non nớt của mình lúc đó chỉ nghĩ được rằng sau này, dù thế nào cũng phải học võ để biết bảo vệ bản thân. Mình cũng rất thích những nhân vật trong phim kiếm hiệp, giỏi võ nên không ai bắt nạt được“.

Từ ký ức tuổi thơ đó, Thu nghĩ rằng ai cũng có quyền được học và giỏi võ thuật. Bảo vệ bản thân không có gì là sai và đối với trẻ em đường phố cũng như vậy.

“Mọi người quên mất là ngoài dạy võ, mình cũng có dạy cả văn hóa cho các em“, Thu chia sẻ. “Nhiều người có ác cảm với trẻ em lang thang nhưng khi mình tiếp xúc lại thấy rất thương các em vì mỗi người đều có hoàn cảnh, câu chuyện buồn. Trải nghiệm cuộc sống sớm nên các em suy nghĩ chín chắn hơn nhiều những bạn đồng trang lứa”.

Thu chia sẻ, cô chỉ mong các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn sẽ có nhiều người giúp hơn thế nữa để sắp tới, sẽ được đón 1 lễ Noel ấm áp, hạnh phúc.

Ban đầu, khi lớp võ mới mở, các em nhỏ cũng chưa biết tới. Tuy nhiên, sau khi Thu liên kết với một nhóm từ thiện, việc này đã trở nên dễ dàng hơn. Ngoài học võ, các em còn được rèn luyện thể lực, được ăn uống, vui chơi và học văn hóa.

Nữ sinh ĐH Phòng cháy Chữ cháy cho rằng, con người không thể chọn nơi mình sinh ra nhưng có thể chọn cách mình sống và sống theo cách nào cũng phụ thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người.



“Nếu có một trái tim tốt thì ở nơi nào, trong hoàn cảnh nào cũng sẽ tỏa sáng mà con người ai cũng muốn những điều tốt đẹp cả. Các em nhỏ biết võ, biết tiếng Anh, được học văn hóa sẽ tốt hơn nhiều so với việc chỉ lang bạt kiếm sống.

Tự các em khi có nhận thức, có năng khiếu, các em sẽ có cơ hội được lựa chọn cuộc sống mình mong muốn. Đối với Thu, Thu mong ai cũng được vui vẻ, hạnh phúc”.

Cùng ngắm nhìn một số bức ảnh xinh đẹp của hotgirl ĐH Phòng cháy Chữa cháy: