Nữ quái đất Cảng chỉ đạo chồng và con trai buôn ma túy

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng về việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Phòng CSĐTTP về ma túy Công an thành phố Hải Phòng đã tăng cường lực lượng, phương tiện, chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng đẩy mạnh thực hiện các biện pháp nghiệp vụ tấn công trấn áp tội phạm ma túy, đặc biệt là các đường dây, ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố.

Qua công tác điều tra, trinh sát, Phòng CSĐTTP về ma túy phát hiện ổ nhóm tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy do nhóm đối tượng có quan hệ huyết thống trong cùng gia đình tổ chức thực hiện hành vi phạm tội.

Cầm đầu ổ nhóm trên là đối tượng Lê Thị Lương, sinh năm 1966, ĐKTT tại 33/79 Chợ Con – Lê Chân – Hải Phòng, hiện trú tại 56/79 Chợ Con – Lê Chân – Hải Phòng. Với bản chất lười lao động, muốn kiếm tiền nhanh nên Lương đã chỉ đạo chồng là Nguyễn Đình Hùng (SN 1961, ở cùng địa chỉ nêu trên) và con trai là Nguyễn Thanh Hoàng (SN 1992, ĐKTT tại 56/79 Chợ Con – Lê Chân – Hải Phòng), hiện trú tại 15A/5/229 Miếu Hai Xã - Dư Hàng Kênh - Lê Chân - Hải Phòng cùng tham gia tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng trên hoạt động khép kín, có nhiều thủ đoạn tinh vi, phân công nhiệm vụ theo từng công đoạn cho từng đối tượng, móc nối với nhiều đối tượng ở nhiều tỉnh thành phố khác hoạt động liên tỉnh, liên địa bàn. Đối tượng Nguyễn Đình Hùng đã có 01 tiền án (năm 1999 bị Tòa án nhân dân tối cao xử phạt 02 năm tù giam về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài).

Lương là người trực tiếp tìm kiếm nguồn ma túy từ các địa bàn khác vận chuyển về Hải Phòng để tổ chức mua bán, sau đó phân công cho Hùng tìm kiếm người mua ma túy.

Khi đã có khách mua, Lương chỉ đạo Hoàng giao ma túy tại các địa điểm bí mật, với nhiều cách giao khác nhau nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan Công an.

Sau khi xác minh làm rõ được phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng trong ổ nhóm, với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, Phòng CSĐTTP về ma túy đã báo cáo đồng chí Nguyễn Văn Coỏng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố xác lập chuyên án 119H, phối hợp với phòng nghiệp vụ thuộc Cục CSĐTTP về ma túy - Bộ Công an, Đội kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan Hải Phòng thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm triệt xóa ổ nhóm phạm tội trên.

Hồi 16 giờ 30 ngày 19/01/2019, tại khu vực trước cửa nhà số nhà 56/35 đường vòng Hồ Sen - Trại Cau - Lê Chân - Hải Phòng, Ban chuyên án đã phá chuyên án 119H bắt quả tang Nguyễn Thanh Hoàng về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ: 37,54 gam hêrôin, 19,99 gam ma túy tổng hợp 01 điện thoại di động.

Tiến hành khám xét nơi ĐKTT của Hoàng tại địa chỉ 56/79 Chợ Con – Lê Chân – Hải Phòng thu giữ: 3,87 gam hêrôin, 10,14 gam ma túy tổng hợp, 01 bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Thanh Hoàng tại địa chỉ số 15A/5/229 Miếu Hai Xã - Dư Hàng Kênh - Lê Chân - Hải Phòng thu giữ: 304,97 gam hêrôin, 1,218 kg ma túy tổng hợp, 01 điện thoại di động, 01 cân điện tử và các tang vật khác có liên quan.

Đồng thời, Phòng CSĐTTP về ma túy đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Lê Thị Lương và Nguyễn Đình Hùng.

Tổng số vật chứng thu giữ là: 346,38 gam hêrôin, 1,248 kg ma túy tổng hợp và nhiều tang vật khác có liên quan. Sau khi bắt giữ, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện, Phòng CSĐTTP về ma túy đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ hình sự 03 đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.