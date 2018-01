Nữ quái 27 tuổi đưa hàng loạt trai miền Tây vào tròng

Bằng thủ đoạn kết bạn trên mạng Zalo, Đỗ Thị Trúc Ly (SN 1991, ngụ ấp Tân Mỹ, xã Tân Phước, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) dùng lời lẽ ngon ngọt dụ nhiều đấng máy râu “vào tròng” để chiếm đoạt tài sản.

Mẹ bỏ đi nhiều năm nay và chưa một lần quay lại, Đỗ Thị Trúc Ly lớn lên trong vòng tay của cha nhưng khi “đủ lông, đủ cánh” thì Ly cũng rời xa cha, sống lang bạt hết nơi này đến nơi khác.

Để có tiền tiêu xài, Ly sử dụng mạng Zalo kết bạn với nhiều người và khi tạo được mối quan hệ thân thiết thì giở trò chiếm đoạt tài sản.

Sau khi làm rõ hành vi trộm cắp, lừa đảo, cướp giật tài sản của Ly tại các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long… cơ quan điều tra các địa phương nói trên đã chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng xử lý.

Tại Vĩnh Long, Ly kết bạn với Nguyễn Minh Vương và thường xuyên nhắn tin trao đổi qua Zalo từ tháng 12-2015.

Sau hơn một tháng làm quen, thấy “cá cắn câu”, Ly hẹn gặp Vương để tìm cơ hội lấy tài sản. Sáng 29-1-2016, Ly đón xe khách từ TP HCM đến Vĩnh Long rồi đón taxi đến gặp Vương.



Vương mượn xe gắn máy của bạn đến điểm hẹn rước Ly đến chỗ làm ở trang trại nuôi cá ba sa thuộc huyện Chợ Lách (Bến Tre).

Khoảng 16 giờ cùng ngày, Ly rủ Vương đến chơi ở Khu du lịch Trường An (ở ấp Tân Thuận An, xã Tân Ngãi, TP Vĩnh Long).

Vương lấy xe của bạn chở Ly đi. Ngang chợ Vĩnh Long, Ly kêu Vương ghé vào mua một cái bóp nam rồi cả hai cùng đến Khu du lịch Trường An uống bia, chuyện trò tâm sự.

Được một lúc, Ly kêu Vương đưa cái bóp đang sử dụng để Ly sang giấy tờ, tiền qua bóp vừa mua.

Vương nghĩ mình được “bạn gái” tặng bóp nên hí hửng làm theo và khi nhận lại bóp đã cất ngay vào túi nên không phát hiện 1.950.000 đồng trong bóp đã “bay” vào túi của Ly.

Sau khi lén rút số tiền trên giấu vào túi quần, Ly tiếp tục tìm cách lấy xe gắn máy của Vương nên giả vờ bảo “muốn tìm chỗ đi vệ sinh” và giành điều khiển xe.

Vương đồng ý đưa xe cho Ly chở nhưng mới đi được khoảng 500 m thì Ly giả vờ làm rơi bịch đồ nhậu (khô, hột vịt lộn) để phía trước xe nên dừng lại, kêu Vương đi bộ trở lại lượm.

Vương không nghi ngờ gì, vừa bước xuống xe thì Ly bất ngờ tăng ga điều khiển xe bỏ chạy về TP HCM và bán được 2 triệu đồng.

Bị lấy mất xe, Vương đứng “như trời trồng” một lúc rồi cũng hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình, liền đến Công an xã Tân Ngãi trình báo sự việc.

Chỉ vì cả tin mà bị cô gái quen trên mạng “cuỗm” mất chiếc xe mượn của bạn, giờ có biết gốc gác cô gái ấy ở đâu mà tìm nên Vương phải “ngậm cục tức” bồi thường giá trị chiếc xe theo yêu cầu của bạn là 15 triệu đồng.

Do tiền công làm thuê không nhiều nên đến giờ Vương mới bồi thường được 5 triệu đồng.

Hôm hay tin Ly bị Công an TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) bắt, Vương cũng như nhiều nạn nhân khác khấp khởi mừng thầm vì nghĩ tài sản bị mất sẽ được thu hồi. Nhưng khi biết Ly dùng thủ đoạn tương tự thực hiện hành vi trộm cắp, lừa đảo, cướp giật tài sản nhiều người đem bán lấy tiền tiêu xài hết thì hy vọng tìm lại tài sản đã mất.

Quá trình bị Công an TP Cao Lãnh khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Trộm cắp tài sản”, Ly thừa nhận đã lấy xe gắn máy của Vương ở Vĩnh Long nên Công an TP Cao Lãnh thông báo Công an TP Vĩnh Long phối hợp điều tra.

Kết luận định giá xe gắn máy hiệu Yamaha thời điểm Ly chiếm đoạt của anh Vương trị giá hơn 14,5 triệu đồng.

Do đó, Công an TP Vĩnh Long khởi tố Đỗ Thị Trúc Ly về hành vi “Cướp giật tài sản” quy định tại khoản 1, điều 136 Bộ luật Hình sự.

Đối với việc lấy trộm 1.950.000 đồng của anh Vương, do giá trị tài sản dưới 2 triệu đồng, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và thời điểm đó Ly chưa bị xử phạt hành chính hay bị kết án nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, Ly thừa nhận do cần tiền tiêu xài nên lợi dụng mạng Zalo kết bạn với nhiều người rồi tìm cách chiếm đoạt tài sản.

Ngày 11-11-2016, Ly bị TAND TX Bến Cát (Bình Dương) phạt 10 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”; ngày 12-1-2017, bị TAND huyện Đức Hòa (Long An) phạt 9 tháng tù giam tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; ngày 10-2-2017, bị TAND TP Cao Lãnh phạt 10 năm tù giam tội “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; ngày 7-7-2017, bị TAND huyện Cái Bè (Tiền Giang) phạt 1 năm 3 tháng tù giam tội “Cướp giật tài sản”.

Sáng 11-1-2018, TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Ly 2 năm tù giam tội “Cướp giật tài sản”. Tổng hợp hình phạt cả 5 bản án buộc Đỗ Thị Trúc Ly chấp hành hình phạt chung là 14 năm 10 tháng tù giam..