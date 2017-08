Nữ "đại gia" Sài Gòn trình báo mất trộm nhẫn, bông tai đính kim cương trị giá gần 5 tỷ

Ngày 28/8, công an quận 7 đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành điều tra làm rõ vụ một gia đình trình báo mất trộm tài sản khủng bao gồm nhiều nhẫn hột xoàn, bông tai đính kim cương trị giá gần 5 tỷ đồng.



Theo đó, chiều 26/8, bà T.T.T.H (44 tuổi, ngụ tại một căn hộ quận 7) đi công việc về căn hộ cao cấp nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM. Khi vừa bước vào nhà, bà H hốt hoảng phát hiện nhiều tài sản trong căn hộ mình đang ở biến mất.

Đến 18h cùng ngày, bà H đã tới công an trình báo sự việc.

Theo trình báo, bà H cho biết tài sản bị mất gồm: 3 nhẫn hột xoàn, 1 đôi bông tai đính kim cương có tổng tài sản trị giá gần 5 tỷ đồng.

Tiếp nhận vụ việc, công an quận 7 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt tại căn hộ của bà H để khám nghiệm hiện trường, trích xuất dữ liệu từ các camera an ninh trong khu vực để điều tra truy xét nhằm làm rõ thông tin về vụ trộm.