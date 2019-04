[NÓNG] Gần 1 tấn chất tinh thể nghi ma túy nằm vô chủ bên đường

Chiều 17/4, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, công an tỉnh này đang điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan trong vụ triệt phá đường dây ma túy vừa được đơn vị khám phá sáng cùng ngày, trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu.



Theo đó, sáng 17/4, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy (Công an Nghệ An) phối hợp với nhiều đơn vị liên quan phát hiện khoảng 1 tấn chất tinh thể màu trắng được đựng trong nhiều bao tải trên địa bàn xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu.

Theo đại tá Hùng, vụ việc được công an theo dõi, điều tra từ lâu. Sau khi thu giữ tang vật, công an đã tạm giữ 3 đối tượng.

"Hiện công an đang truy bắt tên trùm của đường dây ma túy này", Đại tá Hùng nói và cho biết, hiện chưa cân cụ thể toàn bộ tang vật vì tốn nhiều thời gian, nhưng ước chừng khoảng 1 tấn.

Hiện trường nơi phát hiện nhiều bao tải chứa ma túy để trên đường.

Lãnh đạo xã Quỳnh Thuận (Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, 2 ngày trước, người dân ở xã phát hiện nhiều bao tải vô chủ để bên hồ tôm cạnh đường. Khi phía xã tính mang những bao tải này đi tiêu hủy thì công an đến thu giữ để điều tra vì nghi đây là ma túy.