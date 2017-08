Nổi tiếng triệu người biết, dàn sao Hàn bất ngờ bật mí 'chưa từng nếm mùi tình yêu'

Kim So Hyun

Trong một buổi phỏng vấn, Kim So Hyun thẳng thắn bày tỏ muốn được hẹn hò ở độ tuổi 20. Khi tiết lộ lý do vì sao chưa từng yêu đương, nữ diễn viên chia sẻ: "Không có lý do gì đặc biệt hết. Có thể vì tôi không đi học và quá bận rộn với công việc diễn xuất".

Kim So Hyun là một diễn viên nhí tài năng của điện ảnh Hàn. Bắt đầu sự nghiệp từ năm lên 10, cho đến nay Kim So Hyun vẫn là một trong những nữ diễn viên vô cùng chăm chỉ với gia tài phim ảnh đồ sộ. Tuy nhiên cũng chính việc đóng phim đã khiến So Hyun không có một tuổi thơ đơn thuần như bạn bè khác.

Hiện tại Kim So Hyun đã dừng việc học cấp 3 để tập trung cho sự nghiệp: "Tôi thực sự thích gặp gỡ bạn bè nhưng rất khó để cân bằng giữa đóng phim và việc học. Tôi đã quyết định không học cấp 3 và sẽ tiếp tục học khi nào có thời gian rảnh".

Yeo Jin Goo

Một diễn viên nhí nổi tiếng khác của điện ảnh Hàn là Yeo Jin Goo cũng ngại ngùng tiết lộ việc anh không hề có kinh nghiệm yêu đương: "Tôi không biết cảm giác hẹn hò là như thế nào".

Yeo Jin Goo sinh năm 1997, nổi tiếng với vai diễn trong loạt tác phẩm Mặt trăng ôm mặt trời, Missing You,...Yeo Jin Goo cho biết hình mẫu lí tưởng của anh là một cô gái ăn uống trông ngon miệng. Anh cũng cho biết: "Nếu có bạn gái, tôi sẽ đưa cô ấy đến công viên giải trí và xem các bộ phim".

Hwang Minhyun (Wanna One)

Trong chương trình Happy Together mới đây, thành viên Hwang Minhyun của Wanna One bật mí anh hoàn toàn "mù tịt" trong việc hẹn hò. Hài hước hơn, Minhyun cho biết thực ra anh đã yêu lần duy nhất vào hồi cấp 2 với một bạn gái cùng trường.

Hwang tỏ tình với bạn gái qua tin nhắn, tuy nhiên khi gặp nhau vì cảm thấy quá ngại ngùng họ đã chia tay. Cả hai thậm chí còn chưa từng nắm tay.

Sau đó lên cấp 3, Hwang Minhyun làm thực tập sinh tại công ty Pledis với điều khoản trong hợp đồng là không được có bạn gái, chính vì vậy cho đến nay anh vẫn cô đơn.

Hanbin

Trưởng nhóm iKON - Hanbin cũng là thực tập sinh từ bé, chính vì vậy kinh nghiệm yêu đương của anh là con số 0. Hanbin nổi tiếng từ khi còn nhỏ với biệt danh "tiểu MC Mong", sau đó 15 tuổi anh gia nhập công ty quản lý YG Entertainment và ra mắt với nhóm nhạc iKON.

Hanbin cho biết là thực tập sinh từ nhỏ, anh ít khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài mà chỉ gắn bó trong phòng tập suốt thời niên thiếu. Hanbin thổ lộ: "Tôi chưa từng quen ai bao giờ, nhưng nếu một ngày nào đó tôi thực sự hẹn hò thì tôi không muốn trở thành một chàng trai tồi tệ".

Mặc dù độc thân suốt 19 năm qua, nhưng Hanbin đã sáng tác tổng cộng 15 bài hát cho cô gái mà cậu yêu đơn phương.

Jang Moon Bok

Mặc dù năm nay đã 23 tuổi, song Jang Moon Bok tiết lộ anh còn chưa có nụ hôn đầu. Nam rapper cũng ngại ngùng chia sẻ anh chưa từng dám yêu ai vì quá khứ mặc cảm, bị nhiều người xa lánh và chỉ trích.

Bắt đầu xuất hiện trên truyền hình khi tham gia chương trình Super Star K, mới đây Jang Moon Bok một lần nữa thu hút sự chú ý với mái tóc dài khi xuất hiện trong Produce 101. Anh chàng thậm chí còn bóc mẽ nhiều thực tập sinh của Produce 101 cũng chưa từng biết thế nào là rung động.

Dohee

Nữ diễn viên Dohee của Reply 1994 cho biết cô rất dễ bị "cảm nắng" một ai đó vì chưa từng yêu đương: "Có một điều không hay cho lắm khi là một kẻ cô đơn, chính là việc tôi rất dễ dàng yêu thích một người khác giới. Nếu ai đó chỉ cần hơi quan tâm đến tôi, tôi đã có chút cảm giác rung động và nghĩ rằng họ cũng thích tôi".

Park Eun Bin

Trong bộ phim Tuổi trẻ cuồng nhiệt, Park Eun Bin thủ vai một cô nàng sinh viên đại học không có bất cứ kinh nghiệm tình ái nào. Và thực tế ngoài đời cô nàng cũng là một người như vậy: "Bởi vì tôi có nhiều việc muốn làm, nên không có thời gian và tâm trí cho việc thích một ai đó".

"Tôi thấy hẹn hò là một việc rất phức tạp, giống như việc bạn phải giải quyết nhiều vấn đề khác nhau. Như việc một người phải giải quyết rắc rối của cả họ và cả cho những người khác nữa, tôi nghĩ như vậy" - Park Eun Bin thẳng thắn chia sẻ.