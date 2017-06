Nói tiếng Anh kém, hướng dẫn viên khiến du khách nhảy bungee mất mạng chỉ bởi 1 từ

Vào tháng 8/2015, Vera Mol (17 tuổi) đã thiệt mạng khi tham gia trò nhảy bungee từ 1 cây cầu trên đường cao tốc ở khu tự trị Cabezón de la Sal thuộc Cantabria, Tây Ban Nha.



Vera Mol đã qua đời vào năm 2015.

Theo báo cáo, thay vì nói "don't jump" thì người hướng dẫn lại nói với Vera rằng "no jump" (không nhảy). Chính vì vậy, nữ du khách trẻ tuổi đã nghe nhầm "no jump" thành "now jump" (nhảy ngay).

Trong khi đó, chiếc dây an toàn còn chưa được buộc cố định vào bất cứ chỗ nào. Kết cục sau cú nhảy, Vera đã tử vong ngay tại chỗ.

Nơi xảy ra vụ việc.

Xuất hiện trong phiên tòa xét xử tại Cantabria, người hướng dẫn nhảy bungee bị cáo buộc gây ra cái chết của cô gái trẻ. Trong khi đó, giám đốc công ty tổ chức hình thức du lịch mạo hiểm này cũng đang phải đối mặt với khả năng bị khởi tố.

Thẩm phán cho rằng, nữ du khách người Hà Lan có thể đã thoát được tử thần nếu như hướng dẫn viên kiểm tra giấy tờ tùy thân để đảm bảo Vera đủ 18 tuổi trước khi cho phép cô tham gia nhảy bungee.

Đồng thời, tòa cũng nhận định khả năng nói tiếng Anh của hướng dẫn viên này rất kém. Ngoài ra, việc nhảy bungee cũng bị cấm tại Tây Ban Nha.