Nở sớm, đào Tết bán "giá như cho"

Tại những vườn hoa lớn ở Hà Nội, khoảng 2 tuần trở lại đây đào đã bắt đầu nở. Từ giữa giữa tháng 11 âm lịch, các chợ hoa như Hoàng Hoa Thám, Quảng An đã tràn ngập đào Tết, sớm hơn hẳn so với những năm trước.



Giá đào lúc này chỉ bằng 30-50% so với năm ngoái. Tại chợ hoa Quảng An, giá một cành đào cỡ vừa hiện chỉ khoảng 30.000 - 40.000 đồng, thấp hơn nhiều so với mức giá phổ biến cùng thời điểm năm ngoái 70.000 – 80.000 đồng. Đào cỡ lớn được giá hơn, nhưng vẫn mất gần 50%, bởi nhà vườn không thể không cắt bán nếu đào đã rộ hoa.

Đào rộ hoa quá sớm khiến người trồng lo mất Tết, thua lỗ. Ảnh: B.T.

Ông Trịnh Văn Vụ một người trồng đào lâu năm ở vườn Nhật Tân cho biết năm nay, gia đình ông trồng khoảng 500 gốc, chủ yếu là đào cành và đào cổ thụ.

Nếu hoa nở đúng dịp Tết với giá bán như mọi năm, vườn đào nhà ông có thể thu lời đến vài chục triệu. Tuy nhiên, với thời tiết năm nay, nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài hoa đào nở sớm thì khả năng mất trắng, thậm chí lỗ vốn là rất cao.

Cùng cảnh ngộ với gia đình ông Vụ, nhiều hộ trồng đào khác, đặc biệt là giống đào Thất Thốn đành giảm diện tích trồng. Nhiều nhà thậm chí bỏ hoang vườn, không tỉa lá vì khó căn thời điểm hãm hoa do thời tiết thất thường. Vì vườn bị bỏ hoang, nhiều nhà phải chịu lỗ vài chục đến hàng trăm triệu phí thuê đất, mua giống, phân bón và công trông giữ từ đầu năm.

Theo ước tính của những người trồng đào tại làng đào cổ La Cả, một cành đào cỡ nhỡ ở đây bán đúng vụ có thể đạt giá 150.000 – 200.000 đồng. Sau khi trừ các loại chi phí như thuê đất, chăm bón, thuốc trừ sâu, người trồng thu lãi 50.000 – 70.000 đồng.

"Nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài thì khoảng vào rằm tháng Chạp, đào sẽ đua nhau nở nộ không kịp bán Tết. Như vậy, những gốc đào nở đúng dịp Tết có thể sẽ bán được với giá gấp đôi thậm chí gấp 3 lần do nhu cầu lớn của thị trường.

Nhưng diện tích đã nở sớm quá lớn, phần thu bù của những gốc nở đúng Tết không đủ bù lại chênh lệch. Thời tiết nếu tiếp tục thất thường, gia đình có thể sẽ nghĩ đến việc trả vườn, bỏ trồng đào, vì đã lỗ liên tục vài năm rồi", chị Hoài 1 người trồng đào ở La Cả than thở.