Ninh Bình, Thanh Hóa sẵn sàng ứng phó bão số 2

Hồi 10 giờ ngày 3/7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách huyện đảo Bạch Long Vĩ khoảng 180km, cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Nam Định khoảng 320km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.



Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 10 giờ ngày 4/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh-Ninh Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-50km/giờ), giật cấp 9.

Thực hiện Công điện của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và TKCN.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN các huyện, thành phố; các Sở, ban, ngành thường xuyên cập nhật thông tin về bão số 2 trên các phương tiện thông tin; thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm. Vùng nguy hiểm được cập nhật theo các bản tin của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.

Các lực lượng chức năng, địa phương tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi và giữ thông tin liên lạc thường xuyên với các tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão, kể cả tàu vận tải, các lồng bè nuôi trồng thủy hải sản để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra; kiểm tra hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền tại bến.

Đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biết mưa, lũ, thông tin kịp thời đến chính quyền và người dân để chủ động phòng, tránh; chuẩn bị phương án tiêu nước đệm, chống ngập úng khu vực đô thị và sản xuất nông nghiệp; rà soát triển khai hiệu quả phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ”.

Kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, hạ du hồ chứa, sẵn sàng phương án sơ tán dân vùng trũng thấp ven sông, ven biển, vùng nguy hiểm, vùng có nguy cơ sạt lở, vùng ngập sâu, chia cắt đến nơi an toàn.

Cũng trong sáng nay, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương phát đi thông tin cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất trên các sông ở Bắc Bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Bình.

Theo đó, từ nay cho đến chiều mai (4/7), ở các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-150mm/24 giờ, có nơi trên 150mm/24 giờ); các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 150-200mm/24 giờ, có nơi trên 250mm/24 giờ).

Trên các sông, suối khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-5m. Mực nước đỉnh lũ trên sông Thao, sông Hoàng Long, thượng lưu sông Cầu có khả năng đạt BĐ1, các sông chính từ Thanh Hóa đến Quảng Bình còn dưới BĐ1.