Những vụ cấp dưới nổ súng chết người trong 2 nhiệm kỳ giám đốc công an tỉnh Đồng Nai

Ngày 8/7, tờ Trí thức trẻ đưa tin, tại kỳ họp thứ 37, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong hoạt động điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, đất đai, tài chính, tài sản và công tác cán bộ; để nhiều cán bộ, chiến sĩ bị xử lý hình sự.

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh), Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh) chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh.



Vụ việc gây chấn động dư luận ở Đồng Nai, ảnh hưởng đến uy tín của ngành công an, theo tờ Tuổi Trẻ chính là vụ trung úy CSGT Nguyễn Tấn Phước (công tác ở Phòng CSGT Đồng Nai) bắn chết người ở nhà trọ tại trung tâm Biên Hòa vào đầu năm 2018.

Công an phong tỏa hiện trường vụ trung úy CSGT Nguyễn Tấn Phước gây án mạng. Ảnh: Infonet.

Nguyễn Tấn Phước (SN 1977) là trung úy công tác trong lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai có quen biết với một phụ nữ. Khi nghe bà này tâm sự về việc con gái thường bị một người đàn ông rủ rê ăn chơi, Phước hứa sẽ can thiệp. Sau đó, tại phòng trọ ở phường Trung Dũng, TP Biên Hòa, Phước đã nổ súng làm người đàn ông chết tại chỗ.



Phước chính là tài xế riêng của thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh. Theo tờ Tuổi trẻ, khi vụ án bắn người xảy ra, các cơ quan chức năng xác minh thì được biết tướng Khánh chính là người đồng ý cho các phòng cấp súng riêng cho Phước bảo vệ giám đốc.



Thời điểm xảy ra vụ án, Phước được bố trí công tác ở Phòng CSGT Công an Đồng Nai và tướng Khánh đã về hưu.

Cũng theo tờ Tuổi trẻ, trong các chuỗi sai phạm của ban giám đốc Công an Đồng Nai còn liên quan đến vụ cảnh sát nổ súng chết người ở huyện Cẩm Mỹ.



Theo tờ Petrotimes, khoảng 15h ngày 4/1/2014, Công an xã Bảo Bình (huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) tham gia truy bắt các đối tượng cờ bạc trên địa bàn. Bị truy đuổi, các đối tượng tháo chạy tán loạn. 2 đối tượng bị truy đuổi đã chạy vào một đám cưới gần đó.

Công an xã Bảo Bình phát hiện đối tượng và nổ súng. Đối tượng bị truy đuổi tử vong ngay lập tức. Người dân gần đó cho rằng, công an nổ súng truy đuổi đối tượng cờ bạc là quá với chức năng.

Vụ việc thứ 3 là ở trạm CSGT Suối Tre (Quốc lộ 1, thị xã Long Khánh cũ). Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ ngày 22/9/2013, Thiếu tá Trần Ngọc Sơn, Trạm phó Trạm CSGT Suối Tre cùng Ngô Thành Chí và một số người sau khi ăn nhậu thì đến hát karaoke tại quán Hân Linh (phường Xuân An, thị xã Long Khánh).

Lúc này, Đại úy Ngô Văn Vinh (40 tuổi, công tác tại trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre), cũng đang hát tại đây, nghe có ông Sơn ở phòng bên cạnh nên qua chào xã giao.

Vinh tại phiên xử. Ảnh: Hoàng Trường/Pháp luật TP.HCM

Trong lúc chào hỏi, Vinh đã xảy ra mâu thuẫn với Ngô Thành Chí. Chí cầm ly bia đập thẳng vào mặt Vinh trúng sóng mũi gây chảy máu. Sau đó, ông Sơn bênh vực Chí nên giữa ông Sơn và Vinh xảy ra ẩu đả.

Được mọi người can ngăn, Vinh bỏ về cơ quan nằm ngủ. Một lát sau, ông Sơn về cơ quan tìm Vinh và tại đây hai người tiếp tục xảy ra xô xát. Vinh lấy khẩu súng ra, trong lúc giằng co súng nổ hai phát, trúng vào Thượng úy Đoàn Thanh Phú, người lao ra can ngăn khi thấy xô xát.

Hai bên tiếp tục giằng co, Vinh bắn thêm bốn phát, trong đó có hai phát trúng vào người ông Sơn khiến ông Sơn tử vong.



Ngô Văn Vinh đã bị tòa tuyên án 9 năm tù về tội "Giết người". Trương Thành Chí cũng bị tuyên án 3 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích".

