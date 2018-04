Những vụ án mạng vì tình ở đất Tây đô

3 ngày, tuyên 2 án tử

Theo đó, ngày 2.4, TAND TP. Cần Thơ xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Hoàng Lực (47 tuổi, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ ) về tội giết người. Theo cáo trạng, năm 2014, Lực quen chị Cao Thị Kiều L rồi nảy sinh tình cảm trai gái.

Biết Lực đã có vợ, chị gái mình cũng đã có chồng mà vẫn quan hệ ngoài luồng, Cao Thị Tuyết N. đã ra sức can ngăn thì bị Lực căm ghét, nảy sinh ý định giết chết.

Khoảng 19h30 ngày 02.11.2017, Lực mang theo các công cụ đã được chuẩn bị từ trước là một đoạn dây điện hở lõi đồng với mục đích dùng để gây án và một con dao rồi đến quán của chị em N. tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ.

Khi đến thấy quán vẫn còn đang có khách nên Lực chờ đến 00h30, ngày hôm sau, khi chị em L. và N. tắt đèn đi ngủ thì Lực chui qua hàng rào, trèo qua tường, đột nhập vào bên trong nhà.

Đúng lúc này, chị N. nghe tiếng động liền hỏi "ai đó" thì Lực bỏ đoạn dây điện xuống nhà rồi lấy dao mang theo lao tới đâm liên tiếp 16 nhát vào người chị N. Nghe tiếng kêu cứu của em gái, chị L. từ trong buồng chạy ra thì bị Lực dùng hai tay bóp cổ. Dù đã bị thương nặng nhưng N. vẫn cố nhào đến ôm Lực kéo ra không cho bóp cổ chị mình thì cả ba người té xuống nền nhà.

Ngay sau đó, Lực vùng dậy, lấy dây điện mang theo đấu vào ổ điện ở cửa buồng thì chập điện, chị L. và N. vừa kêu cứu, vừa giằng co với Lực cho đến khi N. bất tỉnh vì vết thương ra nhiều máu. Sau đó, Lực đã mở cửa phía sau trốn thoát.

Hai ngày sau, Lực bị Công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Về phần chị N. sau khi bất tỉnh được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ nhưng đến 02h20 ngày 3.11 thì tử vong do vết thương quá nặng.

Tại phiên tòa, Lực khai do N ngăn cản việc mình có quan hệ tình cảm với L. nên đã giết chết. Còn bóp cổ chị L. là ngoài ý muốn do sợ sự việc bại lộ.

Nhận định, bị cáo đã gây ra cho bị hại 16 vết đâm thể hiện ý thức giết người là rất quyết tâm cùng với nhiều tình tiết tăng nặng khác, HĐXX đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Lực.

Về dân sự, phía gia đình bị hại yêu cầu bồi thường hơn 800 triệu đồng, nhưng gia đình Lực mới bồi thường được 50 triệu đồng.

Trước đó 3 ngày (tức 30.3), tại phiên xét xử lưu động ở TP. Cần Thơ, TAND Cấp cao tại TP. HCM đã xử phúc thẩm và tuyên y án tử hình đối với bị cáo Lê Minh Đức (27 tuổi, ngụ TP. Cần Thơ) về tội "Giết người" và "Hủy hoại tài sản" như TAND TP. Cần Thơ đã tuyên tại phiên sơ thẩm vào tháng 8.2017.



Theo cáo trạng, Đức và chị Phạm Ngọc Trang Đ (20 tuổi) quen nhau và sống như vợ chồng từ năm 2013.

Ngày 23.2.2017, cả hai thuê phòng trọ sống với nhau ở phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Do Đức không có nghề nghiệp ổn định, nên Đ. không hài lòng.

Thi thoảng phát hiện Đ nhắn tin qua lại với một nam thanh niên khác tên Q nên Đức nhiều lần ghen tuông. Khoảng 02h50 ngày 21.3.2017, Đức dậy đi vệ sinh thì thấy điện thoại Đ có nhiều tin nhắn qua lại với Q. nên bực tức, ghen tuông, liền đi lấy dao đâm nhiều nhát vào người Đ, sau đó dùng dao tự đâm mình thì cán dao gãy.

Đức sau đó đã mở xe máy lấy xăng trong bình xe rồi châm lửa nhằm cùng chết chung. Sự việc sau đó được phát hiện, nhiều người xông vào phá cửa đưa cả hai đi cấp cứu. Nhưng chỉ vài giờ sau đó, chị Đ. đã tử vong.

Ngoài tội giết người, Đức còn bị Tòa tuyên tội "hủy hoại tài sản" vì đốt hỏng xe máy, điện thoại người tình, đồ đạc trong phòng của chủ trọ với tổng thiệt hại là 33 triệu đồng.



Lại thêm án mạng rúng động vì tình

Ngỡ rằng, với 2 bản án cao nhất nói trên, trong đó một án được xét xử lưu động sẽ có sức răn đe lớn đối với xã hội.

Thế nhưng, chỉ 2 ngày sau, tức vào khoảng 15h30’ ngày 4.4 chị N.T.L.H (35 tuổi, ngụ ấp Mỹ Lộc, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ) đang ngồi ở ghế trước cửa nhà thì anh L. T. T. (34 tuổi, cùng ngụ ấp Mỹ Lộc, xã Mỹ Khánh) đến chơi.

Trong lúc nói chuyện, giữa hai người xảy ra cự cãi. Bức xúc, T. lấy dao Thái Lan đâm vào ngực chị H, sau đó dùng dao đâm mình để tự sát.

Sau khi xảy ra vụ việc, cả hai được người dân đưa đến bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu. Tuy nhiên, vài ngày sau đó thì chị H. đã tử vong do vết đâm thấu tim. Thông tin với bệnh viện, người nhà của nạn nhân xác nhận T. đã đâm H. rồi tự dùng dao đâm mình. Điều tra ban đầu, Công an TP. Cần Thơ cũng xác định, giữa T và H có mâu thuẫn tình cảm nên T đã đâm H rồi tự sát bất thành.

Được biết, T. là thợ hồ đã có vợ, 2 con. Còn chị H. đã có chồng và một con nhỏ đang học tiểu học. Thế nhưng, giữa T và H đã có tình cảm qua lại 3 năm nay. Thông tin ban đầu, do H thông báo rằng mình đã mang bầu với T. Sợ sự việc bại lộ khi mình đã có gia đình, nên T đến bàn bạc cách giải quyết với H thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến vụ án mạng đau lòng.