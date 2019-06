Những thất bại tỷ đô của Amazon

Tuyên bố về những thất bại trong kinh doanh của mình, trong thư gửi cổ đông năm 2016, Giám đốc điều hành Amazon Jeff Bezos có những tư duy rất khác "Tôi cho rằng thứ chúng ta khác biệt nhau chính là thất bại. Tôi tin rằng Amazon là nơi tốt nhất trên thế giới để thất bại."



Các sáng kiến ​​thành công nhất của Amazon sẽ không bao giờ thành hiện thực nếu không chứa yếu tố rủi ro. "Tôi đã tạo ra hàng tỷ đô la thất bại tại Amazon.com. Theo nghĩa đen là hàng tỷ USD thất bại", Bezos nói với Blodget. "Không có điều gì trong số đó là niềm vui. Nhưng chúng cũng không thành vấn đề."

Pop-up Store (Cửa hàng "pop-up")

Xây dựng chuỗi cửa hàng pop-up của Amazon hướng tới các cửa hàng vật lý (thay vì chỉ bán hàng trên mạng) nhằm thu hút và giữ chân khách hàng. Tuy nhiên, mọi việc không thuận lợi như tính toán. Tháng 3/2019, Amazon tuyên bố đóng cửa tất cả 87 cửa hàng pop-up và dừng chương trình sau 5 năm triển khai. "Sau khi xem xét kĩ lưỡng, chúng tôi đã đi đến quyết định ngừng chương trình cửa hàng pop-up của mình và thay vào đó là mở rộng Amazon Books và Amazon 4 sao để có thể cung cấp trải nghiệm cho khách hàng toàn diện hơn và nhiều lựa chọn hơn", người phát ngôn của Amazon cho biết.

Instant Pickup (Nhận ngay tức thì)

Năm 2017, Amazon ra mắt dịch vụ Instant Pickup (Nhận ngay tức thì) để giúp khách hàng có thể nhận hàng chỉ sau vài phút đặt hàng.

Khách hàng có thể đặt hàng các mặt hàng như đồ ăn nhẹ, đồ uống và các nhu yếu phẩm cơ bản từ ứng dụng Amazon và sử dụng mã vạch để truy cập mua hàng tại các địa điểm Pickup được chỉ định. Một nhân viên của Amazon sẽ lấp đầy hàng hóa ở các điểm Pickup trong vòng vài phút sau khi nhận được lệnh đặt hàng từ khách hàng.

Tuy nhiên, năm 2018, Amazon đã tạm ngưng dịch vụ này.

Thực phẩm 365

Đầu năm 2019, Whole Food, một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Amazon, tuyên bố sẽ không phát triển thêm bất cứ cửa hàng mới nào mang tên 365. Lý do của sự kiện này là sự chênh lệch giá giảm dần giữa cửa hàng 365 và cửa hàng Whole Food thông thường.

Nhà hàng Amazon

Nhà hàng Amazon là một dịch vụ sử dụng cùng các ứng dụng giao hàng như Amazon Prime Now, nhưng cung cấp thực phẩm chế biến tươi từ các nhà hàng.

Triển khai tại London, dịch vụ này ra mắt năm 2016 và dừng lại năm 2018. Amazon không đưa ra lý do cho sự thay đổi, nhưng có thể là do thị trường giao hàng thực phẩm cạnh tranh ở Anh.

Quidsi

Marc Lore là người đồng sáng lập Quidsi

Amazon mua lại Quidsi với giá 545 triệu USD vào năm 2010. Quidsi, được thành lập bởi Marc Lore và Vinit Bharara, là công ty mẹ của công ty thương mại điện tử Diapers.com đầu những năm 2000, được mở rộng thành Soap.com, Wag.com, BeautyBar.com, Casa.com và YoYo.com.



Amazon đã đóng cửa Quidsi vào năm 2017, tuyên bố không bao giờ có thể làm cho Quidsi có lãi.

Endless.com

Amazon bắt đầu nhà bán lẻ thời trang trực tuyến Endless.com vào năm 2007 với vai trò là thương hiệu mua sắm trực tuyến độc lập đầu tiên bên ngoài Amazon.com. Nó tập trung vào giày và phụ kiện. Endless.com đóng cửa vào năm 2012.

MyHabit.com

Website flash-sale MyHabit ra mắt vào năm 2011, và bị đóng cửa năm 2016. Theo Amazon, thời trang là một trong những danh mục hàng hóa tăng trưởng nhanh nhất của công ty và quyết định đóng cửa MyHabit nhằm đơn giản hóa các lựa chọn cho khách hàng của mình.

Cửa hàng trực tuyến Amazon (Amazon Webstore)

Đây là một nền tảng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ dễ dàng thiết lập cửa hàng của riêng họ và bắt đầu bán hàng trực tuyến cho khách hàng. Tuy nhiên, năm 2015, Amazon tuyên bố đóng cửa nền tảng này và hợp tác với Shopify sau đó, để có thể tiếp tục phục vụ các khách hàng sử dụng kiểu dịch vụ như vậy.

Amazon Destination

Amazon cũng có một trang web đặt phòng khách sạn có tên Amazon Destination. Nó được dự định sẽ được sử dụng để lên kế hoạch cung cấp nơi nghỉ một cách nhanh chóng ở các thành phố như New York hoặc Seattle. Mặc dù vậy, nền tảng này không tồn tại lâu. Ra mắt tháng 4/2015, nó đóng cửa vào tháng 10 cùng năm đó.

Amazon Local

Amazon Local ngừng hoạt động vào năm 2015. Đây là một trang web hoạt động cung cấp dịch vụ "giao dịch hàng ngày" tương tự như Groupon và LivingSocial. Kết thúc của Local không quá ngạc nhiên, vì hai trang web tương tự đã chứng kiến ​​sự gia tăng ngoạn mục và sau đó giảm mạnh.

Ví Amazon (Wallet Cards)

Đây là một ứng dụng Android độc lập lưu trữ thẻ quà tặng và thẻ khách hàng thân thiết cho các cửa hàng khác nhau. Nó được cho là có thể lưu trữ thẻ tín dụng. Tuy nhiên, sản phẩm này đã bị dừng hoạt động vào năm 2015, chỉ 6 tháng sau khi ra mắt.

Fire Phone

Fire Phone, về cơ bản là một máy tính bảng Fire ở dạng điện thoại, được Bezos công bố khá "phô trương" vào tháng 6/2014. Tuy nhiên, mẫu điện thoại này đã không đạt được kỳ vọng như mong muốn. Sau gần 2 tháng kinh doanh, điện thoại đã bị các nhà phê bình đánh giá không tích cực do thiếu tính năng và giá cao. Amazon đã phải giảm giá từ 200 USD xuống chỉ còn 0,99 USD cùng hợp đồng 2 năm với nhà mạng AT&T.

Vào tháng 10 cùng năm, Amazon cho biết đã doanh thu giảm 170 triệu USD "chủ yếu liên quan đến định giá hàng tồn kho của điện thoại và chi phí cam kết của nhà cung cấp" trong báo cáo thu nhập hàng quý.

Amazon WebPay

WebPay là phiên bản PayPal của Amazon, là nền tảng thiết lập thanh toán trực tuyến giữa mọi người. Ra mắt năm 2009, dịch vụ này ngừng hoạt động năm 2014.

Amazon Askville

Askville tương tự như Câu trả lời của Yahoo (Yahoo Answers) và Câu trả lời của Google (Google Answers), nhưng người dùng được khuyến khích trả lời các câu hỏi thông qua quy trình được ứng dụng. Dịch vụ chấm dứt năm 2013 và kho lưu trữ của bảng tin trực tiếp sau đó đã bị gỡ xuống kể từ năm 2019.

Amazon PayPhrase

Với PayPhrase, khách hàng của Amazon có thể tạo ra một chuỗi từ duy nhất mà họ sẽ nhập mỗi khi họ muốn thanh toán nhanh chóng. Nó sẽ được gắn với một tùy chọn và địa chỉ thanh toán được chọn trước, vì vậy khách hàng chỉ cần nhập cụm từ và mã PIN. Nó ra mắt vào năm 2009 và ngừng hoạt động năm 2012.