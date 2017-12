Những phát ngôn "vỗ thẳng mặt" không kiêng nể của sao Việt

Những tháng cuối năm 2017, làng nhạc Việt bỗng trở nên sôi động và ồn ào hơn bao giờ hết với hàng loạt phát ngôn gây sốc của chính những người làm nghề khi nói về nhau.

Những phát ngôn "dội nước lạnh", "vỗ thẳng mặt" không hề kiêng nể e dè đã tạo ra ra những cuộc tranh cãi vô cùng gay gắt trên mạng xã hội.

Ngọc Anh: "Không hiểu sao nhạc của Chi Dân, Only C thành hit được"



Vốn không phải là một người thích gây sốc, lại được tiếng khá điềm đạm trong giới showbiz, nên khi đưa ra những phát ngôn bày tỏ quan điểm cá nhân, Ngọc Anh đã khiến dư luận vô cùng bất ngờ.

Cụ thể, trong 1 bài phỏng vấn, khi được hỏi về một số cái tên đang nổi trong thị trường nhạc Việt, cô đã không ngần ngại đáp: "Only C, Chi Dân là ai?", mặc dù ngay sau đó cô cũng thú thật rằng cô biết có nhạc sĩ tên Only C và không quan tâm đến nhạc của Chi Dân.

Tiếp đó, Ngọc Anh bày tỏ sự băn khoăn của mình khi không hiểu tại sao nhạc của Chi Dân và Only C được nhiều người yêu thích và trở thành hit được. "Nhạc Việt giờ đúng là cái chợ rồi, thượng vàng hạ cám", Ngọc Anh kết luận.

Ngọc Anh phát ngôn sốc khi "chỉ thẳng mặt" Only C và Chi Dân

Ngay sau phát ngôn này, Ngọc Anh bị ném đá khá dữ dội và liên tục nhận chỉ trích vì cho rằng cá nhân cô chưa xứng đáng để chê người khác và đang cố tình mượn những tên tuổi được chú ý để đánh bóng bản thân.

Trước những lời chỉ trích đó, một lần nữa Ngọc Anh khẳng định vững vàng quan điểm của mình trên trang cá nhân. Cô nói rõ: "Tôi được hỏi và tôi trả lời đúng những gì tôi nghĩ, không biết thì bảo là không biết, chán thì bảo là chán, các bạn tôi còn chụp cả comment của độc giả cho tôi vì tôi bên nước ngoài không xem được.

Các bạn không biết tôi, có sao đâu, tôi không quá quan tâm, tôi chỉ quan tâm tôi sống đúng với suy nghĩ của tôi, con người tôi và âm nhạc của tôi... những khán giả của tôi, họ biết và yêu quý tôi là đủ".

Còn phía Chi Dân và Only C từ chối trả lời về vấn đề này.

Dương Cầm: "Miu Lê chưa đủ trình để được gọi là ca sĩ"

Trong gameshow "Sao đại chiến", nhạc sĩ Dương Cầm đã "khơi mào" một trận chiến thật sự với Miu Lê khi thẳng thắn nhận xét về giọng hát của nữ ca sĩ này. Anh phát ngôn: "Miu Lê chưa đủ trình để được gọi là ca sĩ".

Ngay sau đó, Miu Lê đã có những lời phản pháo vô cùng gay gắt trên truyền thông. Cô cho biết trước khi bị "dội gáo nước lạnh", Miu Lê không hề biết Dương Cầm là ai. Bởi vậy ngay sau khi ghi hình tập 1, cô đã phải tra Google cái tên Dương Cầm. Thế nhưng, "kết quả ra toàn hình... piano".

Sau đó, Miu Lê tiếp tục "tấn công" Dương Cầm bằng một tiết mục trên chính sân khấu "Sao đại chiến". Đồng thời mẹ Miu Lê cũng đăng đàn công khai chê Dương Cầm và bênh vực con gái.

Trước diễn biến đó, nhạc sĩ Dương Cầm gửi lời xin lỗi đến Miu Lê trên Facebook cá nhân, kêu gọi mọi người thông cảm cho những câu nói hơi quá của mẹ Miu Lê. Thế nhưng anh vẫn bảo toàn quan điểm của mình về giọng hát của nữ ca sĩ này.

Miu Lê và Dương Cầm cũng tạo ra một cuộc đại chiến khi liên tục phát ngôn không kiêng nể nhau.

Văn Mai Hương: Không thể gọi Chi Pu là "ca sĩ đồng nghiệp"

Việc Chi Pu đi hát đã tạo ra một cuộc tranh luận không có hồi kết. Ngay từ khi cho ra mắt sản phẩm đầu tiên, giọng hát của Chi Pu đã gây tranh cãi. Rất nhiều cái tên đình đám trong giới nhạc Việt đã đưa ra những lời góp ý với hot girl này.

Đáng chú ý nhất là lời phản pháo của Văn Mai Hương về phát ngôn gây sốc: "Ai cầm mic lên cũng là ca sĩ" của Chi Pu.

Trước câu nói có vẻ "ngông nghênh" của Chi Pu, Văn Mai Hương thẳng thắn cho rằng đó là một "sự xỉ nhục thật sự cho nghề và danh dự của những người làm nghề chân chính như tôi". Đồng thời bày tỏ thái độ của cá nhân mình bằng cách "xin phép không thể gọi là ca sĩ đồng nghiệp".

Phát ngôn này của Văn Mai Hương khiến cô gặp phải rất nhiều phiền toái từ những người yêu mến và bênh vực Chi Pu.

Thậm chí sau đó, Văn Mai Hương phải livetreams để nói rõ ràng mọi chuyện và đưa ra lời cảnh báo trước việc sức khỏe của mình bị đe dọa.