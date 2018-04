Những kho báu "từ trên trời rơi xuống" nhưng có giá lên đến cả triệu đô

Richard Wiseman, giáo sư tâm lý tại ĐH Hertfordshire (Anh), cho biết, mọi người có thể tạo ra "tài vận" của mình bằng cách làm theo 4 nguyên tắc đơn giản sau:



(1)Tạo ra và nhìn thấy các cơ hội tiềm năng; (2) Chịu khó lắng nghe trực giác và đưa ra quyết định; (3) Tự linh cảm trước may mắn sẽ xảy ra bằng những mong đợi tích cực; và (4) Luôn bình tĩnh trước những điều không may và biết cách nhìn nhận chúng dưới dạng may mắn.

Tuy nhiên, trên thực tế, có những người không rõ có làm theo những nguyên tắc trên hay không, nhưng họ vẫn nhận được những kho báu "trời cho" và trở nên giàu có.

1. Viên đá Opal quý hiếm, trị giá hơn 3 triệu USD

Viên đá Opal quý hiếm, trị giá hơn 3 triệu USD. Ảnh: Imgur

Một người thợ mỏ ở Úc đang thu gom những viên đá bình thường và bỗng tìm thấy một viên đá lớn lấp lánh ở đáy thùng. Thoạt đầu anh mang về nhà như một món quà lưu niệm vì nó trông rất đẹp.

Tuy nhiên, 14 năm sau đó, người đàn ông này đã giới thiệu cho một vị chuyên gia và người này phát hiện ra nó là viên đá rất quý hiếm Opal đen, một kho báu có giá trị hơn 3 triệu USD. Nó được đặt tên là "The Royal One".

2."Long diên hương" trị giá 63.000 USD

Cậu bé người Anh may mắn tìm được hòn đá, trị giá 63.000 USD. Ảnh: BNPS

Charlie Naysmith, câu bé 8 tuổi ở Bournemouth (Anh) đã vô tình tìm thấy "kho báu" khi đang đi dạo trên bãi biển. Cụ thể, Charlie đi bộ trên bãi biển Hengistbury Head thì phát hiện thấy một hòn đá to màu vàng nhạt và mang về nhà cho cha xem.

Sau khi nhờ một người bạn làm nghiên cứu khoa học, cha cậu bé không ngờ cậu con trai nhỏ tìm thấy một mảnh chất thải của một con cá voi, có chứa chất long diên hương quý hiếm.

Long diên hương trong chất thải của cá voi là một chất rất quý và khó kiếm. Chúng được các nhà sản xuất nước hoa sử dụng để giúp giữ hương thơm của nước hoa.

Theo chuyên gia ước tính, hòn đá mà cậu bé tìm thấy có giá trị lên tới 63.000 USD.

3. Bức tường tiền cổ

Ảnh: Pxhere

Trong khi chơi ở một ngôi nhà bị bỏ hoang ở thành phố Windber, Pennysylvania (Mỹ), một số trẻ em địa phương đã tìm thấy vài đồng tiền cổ ở gần bức tường trong nhà. Khi kể cho cha mẹ của chúng về phát hiện này, họ đã phá vỡ bức tường và hàng trăm đồng xu rơi ra từ đó.

Đây thực sự là một "kho báu" bất ngờ, giá của những đồng xu thông thường trị giá 8.500 USD, nhưng một số đồng hiếm còn lên tới 200.000 USD.

4. Dùng máy dò kim loại, tình cờ tìm thấy mảnh vàng 5,5 kg

Phát hiện 5,5 kg vàng chỉ bằng máy dò kim loại. Ảnh: BS

Một người nông dân ở Ballarat (Úc) đang tìm kiếm một vật dụng gì đó bằng máy dò kim loại ở xung quanh nhà của ông thì chiếc máy bất ngờ phát tín hiệu.

Ông bắt đầu đào và tìm thấy một ít vàng. Sau đó lại tiếp tục đào bới và người nông dân may mắn này lại phát hiện ra một mảnh vàng to nặng 5,5 kg, trị giá 315.000 USD.

5. Tìm cái búa mất tích, bỗng phát hiện hòm châu báu

Tìm vật dụng bị mất, không ngờ phát hiện ra hòm châu báu trị giá 15 triệu USD. Ảnh: Mike Peel

Vào năm 1992, khi làm mất chiếc búa của mình, một người nông dân tên là Peter Whatling đã nhờ bạn của ông là Eric Lawes (người có máy dò kim loại) để tìm giúp.

Tuy nhiên, thay vì chiếc búa bị mất, họ lại tìm thấy một chiếc hộp bằng gỗ đựng nhiều đồ trang sức quý giá và hàng trăm đồng xu, trị giá khoảng 15 triệu USD.

Các nhà khảo cổ đã đặt tên cho kho báu này là "Hoxne Hoard" và mang nó đến trưng bày tại Bảo tàng Anh. Eric cũng nhận được phần thưởng tới 2,3 triệu USD vì phát hiện hòm kho báu, và ông cũng chia sẻ với người bạn của mình là Peter.

6. Lò vi sóng

Phát minh ra lò vi sóng nhờ thanh sôcôla tan chảy trong túi quần. Ảnh: Imgur

Vào năm 1946, khi thử nghiệm ống chân không năng lượng cao (magnetron, một bộ phận tạo ra sóng cực ngắn (microwave) nằm trong radar), Percy Spencer, kỹ sư của tập đoàn Raytheon (Mỹ), nhận thấy thanh sôcôla trong túi quần bỗng tan chảy nhanh hơn bình thường.

Sau khi thử nghiệm với nhiều đồ vật khác, kỹ sư Spencer kết luận rằng nhiệt lượng làm chín thức ăn có thể bắt nguồn từ năng lượng vi sóng.

Vậy là sản phẩm lò vi sóng đầu tiên được Rayctheon phát minh ra vào năm 1947 nhờ thử nghiệm tình cờ của kỹ sư Spencer, và mang lại doanh thu tới 25 tỷ USD cho tập đoàn này.

7. Để quên cốc nước ngọt ngoài hiên, không ngờ tạo ra "tuyệt phẩm" kem que

Kem que đầu tiên ra đời nhờ một sự tình cờ ngẫu nhiên. Ảnh: Pixabay

Vào năm 1905, một cậu bé tên là Frank Epperson đã vô tình bỏ quên một chiếc cốc có que và chứa hỗn hợp nước soda ở bên cửa sổ. Hôm sau, vì trời lạnh nên nước ngọt trong chiếc cốc nhỏ đóng băng và tạo thành kem que đầu tiên.

Tuy nhiên, gần 20 năm sau (1923), Epperson mới quyết định nộp đơn xin cấp bằng sáng chế và thành lập công ty Pospsicle để sản xuất kem que có tên "Eppsicles".

Epperson không ngờ nhờ phát minh tình cờ vào thuở thiếu thời năm nào, đã giúp ông trở lên giàu có.

8. Coca-Cola hóa ra ban đầu không dùng để giải khát

Ảnh: Independent

Coca-Cola là một trong những đồ uống phổ biến nhất trên thế giới hiện nay. Tuy nhiên, ít người biết rằng, thức uống này vốn được dược sĩ John Stith Pemberton (chủ một phòng thí nghiệm và hiệu thuốc tư nhân) tạo ra như một loại thuốc để chống lại chứng đau đầu.



Tuy nhiên, đồ uống này chỉ thực sự trở nên phổ biến nhờ sự nhầm lẫn của nhân viên trong quán bar "Jacobs Phamarcy" khi người này đã vô tình pha nhầm siro Coca-Cola (gồm lá coca và hạt cola) với nước soda, thay vì nước lọc thông thường theo công thức của Pemberton.



Loại Coca-Cola nhầm lẫn đó lại ngon hơn rất nhiều và được mọi người ưa thích. Điều này cho thấy đôi khi "sai lầm" lại tạo nên thành công bất ngờ.

Tham khảo nguồn: BS, 5funfacts, WSJ