Những giọt mật giúp mẹ Do Thái dạy con yêu sách: Bố mẹ Việt thì sao?

Người Do Thái luôn được biết đến là dân tộc thông minh nhất thế giới và để có được danh tiếng đó, vai trò của mẹ Do Thái cực kỳ quan trọng. Thai giáo luôn được các bà mẹ Do Thái quan tâm đặc biệt.

Trong quá trình mang thai, họ thường nghe nhạc, chơi nhạc cụ, giải toán... để phát triển trí thông minh cho con ngay từ khi còn ở trong bụng. Cho đến khi ra đời, còn là một đứa bé còn ẵm ngửa, trẻ em Do Thái đã được tiếp xúc với sách - kho tàng tri thức của cả thế giới theo cách rất đặc biệt.

Vậy rốt cục mẹ Do Thái đã làm gì? Bí quyết chính là những giọt mật ong ngọt lịm.

Bằng cách nhỏ lên sách vài giọt mật và cho bé liếm, mẹ Do Thái đã hình thành trong nhận thức non nớt của đứa trẻ rằng sách là một "món ăn ngọt ngào". Từ đó, khi nhìn thấy sách trẻ sẽ tìm cách lân la lại gần, lâu dần sách sẽ trở thành người bạn luôn đồng hành với chúng.

Người Do Thái luôn xem tri thức là một loại vốn đặc biệt vì nó có thể sinh ra vốn và tài sản, lại chẳng bị ai cướp đoạt nên sách là tài sản duy nhất bố mẹ muốn để lại cho con.

Không chỉ khuyến khích con yêu sách, bố mẹ Do Thái còn có cách dạy con đọc sách không kém phần đặc biệt. Theo họ, đọc 101 lần sẽ tốt hơn 100 lần vì vậy với một cuốn sách, trẻ được dạy đọc tuần tự theo các bước sau:

- Lần 1: Đọc để hiểu nội dung cuốn sách.

- Lần 2: Đọc để nắm ý chính của từng phần.

- Lần 3: Đọc để hiểu rõ hơn nội dung.

- Lần 4: Đọc để rút ra điều tinh túy nhất của cuốn sách.

Đó là cách bố mẹ Do Thái nuôi dưỡng tình yêu với sách cho con, thế còn bố mẹ Việt thì sao? Chúng ta đã làm những gì để giúp con thích đọc sách thay vì để con khư khư ngồi ôm smartphone mỗi ngày?

Các phương pháp đơn giản khuyến khích con yêu sách

Nhiều bố mẹ sẽ nghĩ rằng "nói thì dễ nhưng làm mới khó". Đúng vậy, để con yêu sách không hề là chuyện đơn giản nhưng chỉ cần thêm một chút nỗ lực và tìm được đúng cách thì chẳng có gì là không thể.

Dưới đây là một vài phương pháp khuyến khích trẻ thích đọc sách mà bất cứ bố mẹ nào cũng có thể áp dụng để nuôi dưỡng tâm hồn và nhân cách cho con:

1. Tắt để mở

Các chuyên gia về giáo dục đã khuyến cáo không nên để trẻ em tiếp xúc quá nhiều với ti vi hoặc các thiết bị điện tử khác như smartphone, iPad vì chúng hạn chế vận động và trí tưởng tượng của trẻ.

Chính vì vậy, bố mẹ hãy TẮT bớt ti vi, điện thoại để cho trẻ ra ngoài trời vận động và đọc sách trong thư viện để MỞ ra cho con trí tưởng tượng, tri thức và cửa sổ tâm hồn.

2. Đọc sách cho con nghe không bao giờ là quá sớm



Nhiều phụ huynh có suy nghĩ "con còn bé chưa hiểu gì thì liệu đọc sách có tác dụng gì không?". Quan niệm đó hoàn toàn sai lầm. Có lẽ bố mẹ không biết giờ kể chuyện trước khi đi ngủ luôn được lũ trẻ mong đợi như thế nào.

Qua những câu chuyện nhỏ mỗi tối, cha mẹ đã hình thành thói quen đọc sách, giúp con nuôi dưỡng vốn ngôn ngữ, nâng cao tri thức đồng thời con sẽ luôn cảm thấy mình được cha mẹ quan tâm và yêu thương.

3. Đọc to, diễn cảm và giả giọng nhân vật sẽ khiến trẻ thích thú

Đối với trẻ dưới 5 tuổi, việc đọc to, diễn cảm, nhập vai vào các nhân vật trong truyện sẽ giúp bé tập trung và ghi nhớ câu chuyện tốt hơn. Bố mẹ cũng đừng sợ mình đang cường điệu quá vì những biểu cảm, ngữ điệu của bạn sẽ làm cho việc đọc sách với trẻ thú vị hơn rất nhiều.

Hãy học tập bố mẹ Nhật phát triển tâm hồn, trí tưởng tượng, ngôn ngữ, sự sáng tạo cho con qua những cuốn truyện có tranh minh họa (trong tiếng Nhật gọi là "Ehon").

Những cuốn truyện Ehon ngắn gọn, súc tích với tranh vẽ sinh động, thông điệp ý nghĩa về các chủ đề gần gũi trong cuộc sống như thiên nhiên, động vật, gia đình sẽ khiến trẻ dễ tiếp nhận hơn những cuốn sách dày đặc chữ.

Khi trẻ lớn dần, bố mẹ có thể giới thiệu con những cuốn sách hợp sở thích và khuyến khích con tự tìm loại sách mà mình muốn đọc.

4. Trang bị cho con một tủ sách

Dù nhiều gia đình chưa có phòng riêng cho con nhưng bố mẹ hãy cố gắng trang bị cho con một tủ sách hoặc ít nhất hãy để cho sách hiện diện ở mọi nơi trong nhà để trẻ có thể dễ dàng tiếp cận.

Bằng không, hãy làm cho con một chiếc thẻ thư viện và thường xuyên đến thư viện cùng con để mượn sách. Đó là một thói quen rất tốt để xây dựng văn hóa đọc và giới thiệu cho con với biển trí tuệ của nhân loại.

5. Hãy là tấm gương cho con

Rõ ràng, bố mẹ chẳng thể nào gào thét "con phải đọc sách đi", "con phải đọc truyện đi" khi chính bản thân mình cũng chỉ muốn xem ti vi hoặc cắm mặt vào chiếc smartphone.

Hãy để cho trẻ nhìn thấy cha mẹ, những người ngày nào cũng ở bên cạnh chăm sóc, dạy dỗ chúng cũng hứng thú với những cuốn sách. "Tấm gương sáng" này chắc chắn sẽ hiệu quả hơn gấp vạn lần những câu mắng mỏ, ra lệnh hay so sánh con mình với "con người ta" đấy các bố mẹ ạ!

Hi vọng những phương pháp trên có thể giúp các bố mẹ vun đắp thêm cho con tình yêu với sách. Những bố mẹ nào đã từng áp dụng hoặc đã bắt đầu áp dụng cách trên thành công hãy CHIA SẺ để các phụ huynh khác cùng học tập nhé!