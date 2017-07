Những dự án nhiều tai tiếng của "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản tại Hà Nội

Thông tin về các dự án của "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản - ông chủ doanh nghiệp tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên có dấu hiệu tội trốn thuế và dấu hiệu vi phạm các quy định về quản lý nhà ở theo Điều 273 Bộ luật Hình sự được Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội chia sẻ tại phiên chất vấn của Hội đồng nhân dân TP Hà Nội sáng ngày 5/7.



Theo đó, doanh nghiệp của ông Thản là đơn vị triển khai 12 dự án trên địa bàn Hà Nội. Các sai phạm không chỉ diễn ra tại các dự án tại Hà Nội mà còn ở những dự án cua đơn vị này ở 21 tỉnh, thành trên cả nước.

"Trong quá trình điều tra chúng tôi phải phối hợp chặt chẽ với Cục C46 Bộ Công an để làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố. Việc khởi tố vụ án, bị can, chúng tôi đang chờ ý kiến quyết định của Bộ Công an", tướng Khương nhấn mạnh.

Trong khi đó, về phía Doanh nghiệp tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên, ông Thản cho biết: "Tôi chưa nắm được và không có ý kiến gì. Tôi không biết".

Những dự án của đại gia Lê Thanh Thản từ lâu đã vấp phải những vấn đề liên quan đến chất lượng, đặc biệt là về vấn đề an toàn chất lượng, phòng cháy chữa cháy.

Cùng chúng tôi điểm qua 1 số dự án dính "lùm xùm" của doanh nghiệp này trên địa bàn Hà Nội:

Sập giàn giáo chung cư 16 tầng, nhiều người bị thương

Khoảng 17h chiều 4/5/2017, tại khu chung cư 16 tầng thuộc dự án Thanh Hà Cienco 5 (xã Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội), giàn giáo công trình xây dựng tòa nhà cao tầng bị đổ sập.Vụ việc khiến cho nhiều công nhân hoảng loạn, tháo chạy. Một số người bị vùi trong đống đổ nát.

Khoảng 30 phút sau khi sự cố xảy ra, toàn bộ công nhân làm việc tại tòa nhà này và những tòa liền kề được đưa ra ngoài. Trong số các công nhân làm việc tại đây, có 3 người bị thương, đưa vào viện cấp cứu.

Ông Trương Xuân Danh - Phó Tổng giám đốc tập đoàn Mường Thanh cho biết: "Vụ việc là do sơ suất của nhà thầu và đơn vị này chịu trách nhiệm chính. Sau khi xảy ra sự việc, phía chủ đầu tư (tập đoàn Mường Thanh - PV) đã kiểm tra, chấn chỉnh lại về vấn đề lao động".



Hiện trường vụ việc, ảnh Vietnamnet

Cháy tầng hầm tại chung cư Xa La - Hà Đông

Vụ việc trên xảy ra vào 20h ngày 11/10/2015. Khi đó, người dân ở toà CT4A chung cư Xa La (Hà Đông, Hà Nội) phát hiện khói đen kèm mùi khét từ tầng hầm, liền đó nhiều tiếng nổ nhỏ vang lên. Điện đột ngột ngắt, cả tòa nhà 34 tầng chìm trong bóng tối.

Nhiều người dân vội chạy xuống dưới bằng thang thoát hiểm, song khói đen dày đặc bốc lên khiến nhiều người từ tầng 3 trở lên không chạy kịp bị kẹt lại.

Vụ cháy tại Xa La - Hà Đông (Ảnh: Kim Sơn)

Ngọn lửa được xác định khởi phát từ trạm biến áp sát cửa hầm để xe phía đường lớn của khu đô thị. Khoảng 600 người, gồm quân đội, cảnh sát PCCC và dân quân tự vệ cùng hàng chục xe cứu hỏa, xe thang và cứu thương đã đến chữa cháy, cứu người.

Vụ hỏa hoạn tuy không gây tử vong nhưng 200 chiếc xe máy, 1 ô tô, 45 xe đạp thiệt hại hoàn toàn.

Toàn bộ phương tiện giao thông tại hai tòa nhà đều đã cháy rụi, con số lên tới 200 chiếc. (Ảnh: Toàn Nguyễn)

Chung cư Kim Văn – Kim Lũ: Vữa trần nhà bất ngờ đổ sập

Chung cư này do Doanh nghiệp Xây dựng số 1 Điện Biên thuộc Tập đoàn Mường Thanh làm chủ đầu tư, dự án mới được bàn giao cho người dân vào ở từ đầu 2015.

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, Thanh tra Bộ Xây dựng phát hiện hàng loạt sai phạm tại khu chung cư này như: Tự ý "biến" tầng 2, các tòa nhà CT11, CT12 từ mục đích sử dụng dịch vụ thương mại, công cộng thành căn hộ để bán; thi công thiếu cửa chống cháy, không có hệ thống thông gió tầng hầm, hút khói hành lang tại Tòa nhà CT11, thu phí dịch vụ sai quy định…

Trong công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại dự án, thiếu một số thí nghiệm kiểm tra chất lượng bê tông cọc khoan nhồi, hồ sơ quản lý chất lượng của dự án thiếu nhiều và lưu trữ không đúng quy định.

Bên cạnh đó, chất lượng của dự án cũng không đảm bảo. Theo phản ánh của một hộ dân tại tòa CT12, khoảng 21h ngày 16/12/2016, một mảng tường lớn trên trần nhà bất ngờ đổ ụp xuống khu vực bếp nấu ăn của gia đình.

Ảnh: Thương hiệu và công luận

Hệ thống thang máy tại chung cư này nhỏ, hẹp, luôn trong tình trạng quá tải khiến cho việc đi lại của cư dân gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, sự cố vỡ ống nước tại tầng 22 xảy ra hồi giữa tháng 6/2016 vừa qua khiến cho hệ thống thang máy tại đây ngừng hoạt động. Người dân phải tát nước gần 1h đồng hồ xuống cầu thang bộ.

HH4A Linh Đàm cháy, hàng chục người mắc kẹt bên trong



Vào khoảng 11h trưa 16/9/2015, hỏa hoạn đã xảy ra tại tòa nhà HH4A thuộc Khu đô thị Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do sự cố từ hộp kỹ thuật tầng 17.

Tiếp cận hiện trường vụ cháy, lực lượng cứu hỏa phải sử dụng 1 xe thang, sử dụng rìu, búa phá cửa một số phòng để giải cứu những người bị mắc kẹt không thể di chuyển ra ngoài lan can do khói xộc vào quá nhiều.

Sau hơn 1h nỗ lực, lực lượng đã đưa được hơn 80 người từ vụ hỏa hoạn ra ngoài, trong số đó có nhiều người già và em nhỏ.

Xe thang của cảnh sát phòng cháy chữa cháy giải cứu người bị mắc kẹt trong tòa nhà HH4A. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Hàng trăm người dân leo bộ chung cư 34 tầng



Sự việc trên xảy ra tại khu đô thị Xa La vào năm 2014. Nguyên nhân là do hệ thống thang máy bị nước chảy lênh láng từ một hộ dân tầng 16 làm chập điện thang máy.

Dù nỗ lực nhiều giờ liền nhưng các đơn vị chức năng vẫn không xử lý được. Thang máy xảy ra sự cố vào giờ đi học, đi làm của cư dân khiến nhiều người phải leo bộ vất vả.

Thậm chí, khi thang sửa xong vẫn gặp trục trặc lúc bật lúc tắt. Nhiều người tưởng đã sửa xong nhưng đứng đợi cả 30 phút không được vào. Còn người đang đi bên trong thì nhiều pha hoảng hốt vì dừng đột ngột. Trước đó, hệ thống thang máy của tòa CT4 chung cư này thường xuyên xảy ra sự cố.