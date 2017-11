Những điều mọi người thường nói trước khi chết qua lời kể của các y tá

BBC đã phỏng vấn các y tá ở bệnh viện Đại học Royal Stoke, Stoke-on-Trent, Anh và hỏi về những gì mà bệnh nhân của họ nói trước khi chết trong bộ phim tài liệu What do people say before they die? (Con người nói gì trước khi chết).

Các y tá cho biết, nhiều bệnh nhân yêu cầu được gặp thú cưng lần cuối, còn nhiều người chỉ đơn giản là xin một tách cà phê. Các y tá cũng thường hỏi bệnh nhân có muốn uống thức uống mà mình yêu thích hay không.

Một y tá kể lại, một cặp đôi ốm nặng đã yêu cầu đặt giường của họ gần nhau để họ có thể nắm tay nhau rồi cùng nhau hát bài Slow Boat to China, mọi chuyện diễn ra chỉ 10 ngày trước khi một trong hai người qua đời.

Nhiều người thì lại phàn nàn cuộc đời quá ngắn và nói rằng "hãy làm những gì mà bạn muốn, làm những gì khiến bạn hạnh phúc".

Một y tá nói thêm: "Nhiều người sẽ làm việc chăm chỉ rồi nhận ra họ dùng hầu hết số tiền dành dụm cho bệnh tật".

Có bệnh nhân thì lại nói rằng họ nhìn thấy ánh sáng thiên đường và mô tả ánh sáng đó rất đẹp.

Các y tá tham gia phỏng vấn

Theo nghiên cứu của Đại học North Carolina, Mỹ, những bệnh nhân được tiên lượng là sẽ chết lạc quan hơn so với chúng ta vẫn tưởng. Thậm chí nhiều người còn gọi người thân đến để an ủi họ bớt đau buồn sau khi bản thân ra đi.

Người đứng đầu nghiên cứu, Kurt Gray cho biết: "Khi nghĩ về cái chết, chúng ta thường nghĩ về nỗi buồn và sự sợ hãi.

Nhưng hóa ra cái chết không đến nỗi quá buồn bã và đáng sợ, thậm chí là vui vẻ hơn mọi người vẫn nghĩ… Những lời cuối cùng của con người thường tràn đầy tình yêu, kết nối xã hội và ý nghĩa".

Trong bộ phim tài liệu của BBC, các y tá cho rằng hoàn toàn có thể có một "cái chết tốt đẹp" và khuyên chúng ta đừng sợ hãi cái chết. Thay vào đó, khi còn sống, mọi người nên thảo luận và chuẩn bị cho cái chết.

Đối với các y tá trong phỏng vấn với BBC, "cái chết tốt đẹp" nghĩa là trước khi ra đi, người bệnh được nói chuyện với người thân và không còn cảm thấy đau đớn nữa.