Những chuỗi bán lẻ tại Việt Nam đang nằm trong tay người Thái

Big C Việt Nam, Nguyễn Kim, Lan Chi, GO! – Central Group



Big C do Tập đoàn Central Group của Thái Lan thành lập năm 1993 với cửa hàng đầu tiên tại Bangkok. Sau đó, chuỗi siêu thị này được bán lại cho Tập đoàn Casino của Pháp.

Xuất hiện tại Việt Nam năm 1998 với tên gọi ban đầu là Cora, Big C hoạt động theo mô hình chuỗi đại siêu thị và nhanh chóng trở thành một trong những chuỗi bán lẻ lớn nhất Việt Nam.

Năm 2016, vượt qua nhiều đối thủ “nặng ký” như Saigon Co.op, TCC Group (Thái Lan)… Central Group mua lại thành công Big C Việt Nam từ Tập đoàn Casino trong một thương vụ trị giá 920 triệu euro (tương đương 1,05 tỷ USD).

GO! là một thương hiệu mới thuộc Central Group. Ảnh: Go!

Central Group là một tập đoàn đa ngành tập trung vào các lĩnh vực bán lẻ, thương mại, chăm sóc y tế và nhà hàng. Tập đoàn thuộc sở hữu của gia đình tỷ phú Chirathivat, gia tộc giàu thứ 2 tại Thái Lan theo bảng xếp hạng năm 2019 của Forbes với khối tài sản 21 tỷ USD.

Ngoài Big C, năm 2015, thông qua Power Buy, Central Group thâu tóm 49% cổ phần ở Công ty Đầu tư Phát triển Công nghệ và Giải pháp mới NKT - đơn vị sở hữu chuỗi siêu thị điện máy Nguyễn Kim. Cũng trong năm này, tập đoàn Thái Lan mua lại chuỗi siêu thị Lan Chi – thương hiệu hoạt động chủ yếu ở các vùng nông thôn Việt Nam.

Tos Chirathivat, CEO Central Group. Ảnh: Bloomberg.

Cuối năm 2018, Central Group trình làng mô hình trung tâm thương mại mới mang tên GO! Mỹ Tho tại Tiền Giang. Theo giới thiệu của đơn vị này, GO! Mỹ Tho có thể đón tiếp hơn 200.000 lượt khách mỗi tháng trong bán kính 15 km.

Ngày 28/6 vừa qua, Central Group tiếp tục khai trương GO! MARKET Nguyễn Xiển (Thanh Trì, Hà Nội) với tổng diện tích 5.800 m2. Các siêu thị mang thương hiệu GO! hoạt động theo mô hình “all in one”, với mục tiêu đáp ứng các nhu cầu ăn uống, mua sắm, vui chơi tại một điểm đến.

Siêu thị Lan Chi có mặt tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

MM Mega Market, B’s Mart - TCC Group

Tiền thân của MM Mega Market là Metro Cash & Carry Việt Nam (Metro Việt Nam). Thương hiệu này bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2002 với lĩnh vực kinh doanh bán buôn. Đến năm 2014, Metro Việt Nam có 19 trung tâm tại 14 tỉnh thành, 5 kho trung chuyển và doanh thu tăng trưởng hàng năm.

Tuy nhiên, một báo cáo ngành thuế công bố năm 2013 cho thấy Metro Cash & Carry đứng đầu bảng trong danh mục các doanh nghiệp FDI khai lỗ. Trong hơn 12 năm hoạt động tại Việt Nam, duy nhất năm 2010, công ty báo lãi 116 tỷ đồng. Các năm còn lại, con số lỗ của của Metro dao động từ 89 đến 160 tỷ đồng.

Năm 2016, thương hiệu của tập đoàn Đức này được bán lại cho Tập đoàn TCC của tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi với giá trị chuyển nhượng (gồm 19 siêu thị và nhiều bất động sản liên quan) 655 triệu euro, tương đương 704 triệu USD. Đầu năm 2017, Metro Việt Nam thay đổi nhận diện thương hiệu và đổi tên thành MM Mega Market.

Tiền thân của MM Mega Market là Metro Cash & Carry Việt Nam. Ảnh: Airbnb.

Theo bảng xếp hạng năm 2019 của Forbes, ông chủ của MM Mega Market - Charoen Sirivadhanabhakdi là tỷ phú giàu thứ 4 Thái Lan với tài sản 16,2 tỷ USD. Tập đoàn TCC của ông cũng là doanh nghiệp sở chuỗi siêu thị Big C tại Thái Lan.

Bên cạnh MM Mega Market, chuỗi cửa hàng tiện lợi B’s Mart (tên ban đầu là FamilyMart Việt Nam) cũng thuộc sở hữu của TCC Group.

Tháng 6/2011, liên doanh Vina FamilyMart được thành lập với vốn đầu tư ban đầu là 4,2 triệu USD được góp từ Phú Thái (51%), FamilyMart Nhật (44%) và Itochu cũng của Nhật (5%).

Năm 2013, FamilyMart Việt Nam được bán lại cho tập đoàn của tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi và đổi tên thành B’s Mart. Hiện nay chuỗi cửa hàng tiện lợi này sở hữu hơn 150 cửa hàng, trải khắp khu vực TP HCM.