Những bí ẩn đằng sau cuộc đời của Vitas - nam ca sĩ "mang giọng ca cá heo"

"Hoàng tử mang giọng ca cá heo"

Tháng 12/2000, một chàng ca sỹ trẻ có tên là Vitas đã khiến cả nước Nga phải biết đến tên mình khi cho ra mắt video âm nhạc với ca khúc Opera No. 2.



Vitas đã khiến khán giả phải bật ngờ bởi giọng hát cao và đầy nội lực một cách đầy bất ngờ. Trong video âm nhạc, Vitas miêu tả một người đàn ông cô đơn lập dị mang trên mình những phần mang cá, sống trong một bồn tắm với những chiếc lọ cá và chơi phong cầm trong tình trạng khỏa thân.

Sau đấy 2 năm, Vitas tổ chức chương trình hòa nhạc mang tên Philosophy of Miracle tại Điện Kremli ngày 29 tháng 3 năm 2002. Sự kiện này của Vitas đã tạo ra một kỷ lục là ca sĩ trẻ tuổi nhất tổ chức hòa nhạc solo tại Điện Kremli.

Để dành tặng người mẹ của mình, người đã mất năm 2001, Vitas phát hành hai album, The Songs of My Mother và Mama.

Tháng 11 năm 2003, Vitas tiến hành thực hiện chương trình lưu diễn thứ hai của mình, The Songs of My Mother tại Russia Concert Hall, Moscow.



Trong tháng 6 năm 2006, Vitas được mời bởi Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) để tham gia vào sự kiện lớn "Năm của Nga tại Trung Quốc" tại Bắc Kinh. Vitas biểu diễn hai bài hát, Star và "Opera No. 2," trong chương trình. Sự kiện này đánh dấu khởi đầu cho sự nổi tiếng của Vitas tại Trung Quốc.

Cũng nhờ buổi biểu diễn này, Vitas được đặt cho biệt danh "Prince of the Dolphin Voice" ("Hoàng tử mang giọng ca cá heo") .

Ngày ấy, báo chí Trung Quốc viết rằng khi Vitas biểu diễn, tất cả mọi người đều phải đứng lên khi anh cất tiếng hát. Mặc dù ca khúc có ca từ khá dễ nhớ nhưng hôm đó không khán giả nào hát theo ca sỹ ấy bởi âm nhạc của Vitas đã vượt xa khả năng của một ca sĩ bình thường.

Giọng hát luyến láy cùng âm điệu tiếng Nga đặc biệt như xoáy sâu vào lòng người mãnh liệt, ngọt ngào, nhức buốt, buồn bã rồi lại mãnh liệt và ngọt ngào nhưng cũng đầy bứt phá.

Âm vực rộng, khả năng xử lí âm thanh khi lên cao cực chuẩn cùng phong thái biểu diễn uyển chuyển nhưng cũng đầy cuốn hút pha trộn giữa pop và opera làm nên một Vitas độc đáo và quyến rũ trên sân khấu.



Với chất giọng thần kỳ của mình, Vitas được đánh giá là nam ca sĩ có quãng giọng cao thứ 3 thế giới.

Cuộc đời bí ẩn của nam ca sĩ có "nụ cười chết người"

Người ta nói rằng chàng ca sĩ sinh năm 1979. Vitas là người sinh ra để làm nghệ thuật. Quả thật, hiếm có ca sĩ nào đặc biệt như Vitas.

Không chỉ gặt hái thành công trong lĩnh vực ca hát, Vitas còn được biết đến với việc tự thiết kế trang phục biểu diễn của mình.

Vitas cũng từng rình diễn bộ sưu tập thời trang của mình mang tên "Autumn Dreams" trên sân khấu Điện Kremli.

Vitas cũng đóng vai chính trong loạt phim truyền hình về bí ẩn những vụ giết người mang tên "Beloved Scoundrel" hay phim hài mang tên Crazy Day.

Anh từng góp mặt với vai Wude (hoặc Gude) - một ca sĩ bị bắt làm nô lệ trong bộ phim Trung Quốc năm 2009 Hoa Mộc Lan. Anh cũng đóng vai chính cùng Huỳnh Thánh Y trong vở nhạc kịch One Night To Be Star.



Nụ cười ám ảnh của Vitas.

Đời tư của Vitas luôn là bí ẩn với người hâm mộ. Anh tuyệt nhiên vô cùng kín tiếng về cuộc sống của mình.



Theo nhiều nguồn tin cho biết, Vitas đã tổ chức đám cưới với vợ anh là Svetlana năm 2006. Họ có một con gái, Alla, sinh năm 2008.



Tuy nhiên Vitas và quản lý của mình trước đó phủ nhận rằng anh đã kết hôn. Có một giai đoạn, Vitas không kiểm soát được tinh thần của mình vì phải đối diện với tin đồn xuất hiện một người đàn ông tuyên bố là cha đẻ của mình.

Vụ việc được đẩy lên đỉnh điểm khi Vitas xuất hiện trên truyền hình để đối đầu với người đàn ông này.

Vitas và vợ

Tháng 5/2013, Vitas bị cảnh sát bắt giữ vì gây tai nạn cho một người đàn ông khi đang lái xe trong tình trạng say rượu. Lục soát xe, cảnh sát tìm thấy một vật khá giống súng. Theo những video được ghi lại thì thời điểm đó, Vitas khá mất bình tĩnh, anh thể hiện như mình đang bị say thuốc. Thậm chí anh còn chống lại cả cảnh sát.

Sau đó, Vitas bị phạt hơn 2000 bảng Anh với tội danh tấn công cảnh sát.

Tháng 7/2013, ông của Vitas qua đời sau một cơn sau tim, hưởng thọ 90 tuổi. Vitas đã vô cùng ám ảnh về sự việc này, anh luôn cảm thấy bê bối từ vụ tai nạn giao thông chính là nguyên nhân gây ra cái chết của ông mình.

Quản lý của Vitas tiết lộ, anh có một cuộc sống khá kỳ lạ và bí ẩn.

Vitas thường không sáng tác vào ban ngày hay ở phòng riêng mà lựa chọn nhà kho dưới tầng hầm để cho ra đời những siêu phẩm.

Nam ca sĩ nổi tiếng cũng không thích ra bên ngoài mà thường xuyên giấu mình trong nhà và hạn chế tiếp xúc với truyền thông.

Cùng nghe lại những siêu phẩm của Vitas:

Vitas - Star