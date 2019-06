Nhóm đối tượng người nước ngoài vào Việt Nam tổ chức đánh bạc xuyên biên giới

Phạm vi hoạt động của các nhóm đối tượng này liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố, có tính chất phức tạp.



Trong đường dây này, các đối tượng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi phạm tội, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong công tác điều tra, xác minh.

Trước đó, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ trì xác lập chuyên án, phối hợp với Cục Đối ngoại, Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an TP Đà Nẵng và Công an tỉnh Khánh Hòa, tập trung lực lượng, biện pháp nghiệp vụ để xác minh làm rõ hành vi vi phạm của các nhóm đối tượng này.

Tang vật vụ đánh bạc.

Đúng 9h ngày 6-6, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Cục Đối ngoại, Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an TP Đà Nẵng, Công an tỉnh Khánh Hòa huy động lực lượng gồm hàng trăm chiến sĩ công an đồng loạt phá án tại 18 địa điểm (Quảng Ninh 9 địa điểm, TP Đà Nẵng 6 địa điểm, Khánh Hòa 3 địa điểm).

Quá trình xác minh chuyên án, Bộ Công an Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công an Trung Quốc trao đổi thông tin, tài liệu và xác định:

Nhóm đối tượng người Trung Quốc lưu trú tại Quảng Ninh, Đà Nẵng và Khánh Hòa thuộc tổ chức cờ bạc xuyên quốc gia liên quan đến các nước Trung Quốc, Philippines, Campuchia, Việt Nam với tổng số đại lý lên đến gần 300 đối tượng, lôi kéo hàng trăm nghìn người, đa phần là người Trung Quốc tham gia đánh bạc.

Kết quả đã phát hiện 77 đối tượng người Trung Quốc sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc cho người Trung Quốc tham gia chơi; lập biên bản thu giữ gần 300 chiếc điện thoại thông minh; gần 100 máy tính, máy tính bảng; gần 200 thẻ ngân hàng, tiền mặt và nhiều phương tiện, thiết bị, tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc.

Ngày 7-8 và 8-8, Bộ Công an Việt Nam đã bàn giao 77 đối tượng người Trung Quốc cùng toàn bộ các phương tiện kỹ thuật, đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc cho Bộ Công an Trung Quốc tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh để xử lý theo quy định.

Sau khi làm rõ được hành vi vi phạm của các đối tượng, xác định không có người Việt Nam tham gia hoạt động phạm tội, không có bị hại là người Việt Nam.

Việc triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng người Trung Quốc lưu trú tại Việt Nam sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc đã góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, răn đe đối với các đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc, đảm bảo các yêu cầu hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm.