Nhóm đại gia dỏm chuyên đánh thuốc mê phụ nữ ở miền Tây

Ngày 6-12, Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Ngọc Nguyên (34 tuổi, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long), Nguyễn Hồng Khanh (34 tuổi, ngụ TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) và Lương Phan Nhựt Huy (22 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để điều tra về tội cướp tài sản.

Trước đó, hôm 4-11, công an nhận được tin báo của một nữ chủ quán cà phê tại quận Bình Thủy về việc bị cướp tài sản giá trị 120 triệu đồng bằng hình thức đánh thuốc mê.



Theo nạn nhân, chiều 3-11, Khanh, Huy, Nguyên đến quán chơi. Khanh giới thiệu mình là chủ mỏ cát, sà lan. Sau đó cả nhóm rủ nạn nhân đi ăn uống, hát karaoke và tặng quà hàng hiệu.

Lợi dụng lúc nạn nhân không chú ý, Khanh bỏ thuốc mê vào thức uống.

Khi thuốc có tác dụng, Huy và Nguyên đưa nạn nhân đến nhà nghỉ trên địa bàn quận Ninh Kiều rồi ra tay cướp tài sản gồm vòng vàng, nhẫn, dây chuyền, tiền mặt với tổng trị giá 120 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Cần Thơ đã bắt khẩn cấp ba người trên. Tại cơ quan điều tra, họ khai nhận với thủ đoạn tương tự đã gây ra 10 vụ cướp tại các tỉnh, thành miền Tây, TP.HCM và Bình Dương. Trong đó, tại Cần Thơ là ba vụ.