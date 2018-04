Nhóm cướp nghiện ma tuý dùng hung khí tấn công phụ nữ ở vùng ven Sài Gòn

Ngày 6/4, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM, cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Huỳnh Đại (thường gọi là "Bi", 33 tuổi, là đối tượng cầm đầu), Đào Minh Ý (17 tuổi, cùng ngụ huyện Bình Chánh), Nguyễn Văn Tuấn (thường gọi là "Chùa", 17 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Đồng thời, công an đang tiến hành truy bắt đối tượng Trần Thanh Nhàn (20 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh).



Ba đối tượng trong nhóm cướp tại cơ quan công an. Ảnh : M.T

Trước đó, khoảng tháng 1/2018, trên địa bàn huyện Bình Chánh, TP.HCM thường xuyên xảy ra nhiều vụ cướp tài sản hết sức táo bạo có tổ chức.

Theo các nạn nhân (chủ yếu là nữ) trình báo, nhóm đối tượng điều khiển xe máy và dùng hung khí tấn công. Nếu như nạn nhân tìm cách chống trả, nhóm sẵn sàng truy sát.

Tiếp nhận vụ việc, Công an huyện Bình Chánh đã vào cuộc điều tra. Bằng nghiệp vụ, công an xác định, nhóm cướp trên do Đại "Bi" cầm đầu nên đã âm thầm đeo bám.

Rạng sáng 5/4, Đại cùng 3 đối tượng là Ý, Tuấn, Nhàn có sử dụng ma tuý và điều khiển 2 xe máy lưu thông ở khu vực huyện Bình Chánh để kiếm "con mồi".

Khi vừa đi tới đường Võ Trần Chí, xã Tân Kiên, H.Bình Chánh, cả nhóm phát hiện một người phụ nữ đi xe máy tay ga nên đã áp sát. Sau đó, chúng dùng hung khí hăm doạ khiến người phụ nữ hoảng sợ, té xuống đường. Lúc này, một xe ô tô đi tới nên cả nhóm đã tẩu thoát.

Phương tiện gây án của nhóm cướp. Ảnh : M.T

Nhóm tiếp tục di chuyển tới đường Công Vụ, khu phố 2, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh thì thấy chị N. đi xe máy tay ga hiệu AirBlade nên áp sát, chặn đầu xe rồi dùng mã tấu tự chế, kéo khống chế.

Nhóm cướp xe đi được một đoạn thì bị trinh sát công an phát hiện bắt giữ được Tuấn, Ý. Riêng Nhàn, Đại đã bỏ trốn.

Sáng 5/4, biết không thoát nên Đại đã tới công an đầu thú. Còn Nhàn vẫn đang bỏ trốn.

Bước đầu, nhóm cướp trên khai khoảng 3 tháng nay, chúng đã gây ra gần 10 vụ cướp xe máy, nạn nhân chủ yếu là phụ nữ. Công an tình nghi nhóm gây ra hàng chục vụ khác.

Hiện Công an đang điều tra mở rộng.