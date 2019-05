Nhờ hét to, bé gái hơn 12 tuổi thoát khỏi “yêu râu xanh” lúc đêm tối

Mới đây, VKSND huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) đã ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Ai Ti (SN 1993, trú tại buôn Khanh, xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, hiện tạm trú tại thôn 12, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".



Theo cáo trạng, vào khoảng 22 giờ ngày 20/3/2018, sau khi uống rượu về, Ai Ti đi đến đoạn đường nhà anh Đ.M.H (trú tại thôn Thanh Thủy, xã Vụ Bổn) thì nảy sinh ý định hiếp dâm cháu N. (SN 2005, con gái anh H.).

Biết được vợ chồng anh H. thường xuyên đi canh cá ở hồ vào ban đêm và quan sát cửa nhà không khóa nên Ai Ti đi vào nhà anh H. tắt điện. Tại đây, thấy cháu N. đang ngủ cùng với em trai trên giường, Ai Ti lại gần ngồi bên cạnh, sờ vào ngực bé gái này.

Khi Ai Ti định thực hiện hành vi giao cấu thì cháu N. ngồi dậy và hét to "cứu con với". Sau đó, Ai Ti tiếp tục kéo nạn nhân nằm xuống giường thì cháu N. hét to hơn. Sợ bị phát hiện, Ai Ti đã bỏ chạy. Sau khi biết được sự việc, vợ chồng anh H. đã làm đơn trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Trước đó, ngày 24/11/2016, Ai Ti bị TAND tỉnh Đắk Lắk xử phạt 1 năm 9 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản". Đến ngày 2/2/2018, Ai Ti chấp hành xong hình phạt, chưa được xóa án tích thì gây ra sự việc nêu trên.