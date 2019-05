Nhiều xe tải dính "bẫy chông" 3 chân trên Quốc lộ 45 qua Thanh Hóa

Sáng nay 22-5, trao đổi với Báo Người Lao Động, thượng tá Lê Huy Thiệp, Trưởng Công an huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, cho biết cơ quan này đã nhận được phản ánh về việc nhiều xe tải chở cát từ huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) ra tỉnh Ninh Bình bị dính " bẫy chông " 3 chân khi chạy qua địa bàn và đang vào cuộc điều tra, làm rõ.

"Công an huyện đã nhận được thông tin và đang cho anh em xác minh. Hiện, Công an xã Thành Vân (huyện Thạch Thành) có nhặt được một số chiếc đinh 3 chân rải trên các tuyến đường qua địa bàn xã này, chúng tôi đang yêu cầu các lái xe bị dính đinh tới cơ quan trình báo để truy tìm thủ phạm" - thượng tá Thiệp thông tin.



Theo phản ánh của một số lái xe trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, từ ngày 18-5 đến ngày 20-5, nhiều ôtô tải chở cát từ huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) ra Ninh Bình lưu thông trên Quốc lộ 45 đoạn qua xã Thành Vân (huyện Thạch Thành) bị dính " bẫy chông " 3 chân khiến xe bị thủng lốp, nổ lốp.

"Công ty của chúng tôi có 3 xe dính phải 4 chiếc chông khi lưu thông qua địa bàn huyện Thạch Thành. Những chiếc chông này được gò hàn rất công phu, chắc chắn, xe dính bẫy chông thì chỉ có hỏng lốp.

Chúng tôi nghi ngờ có người cố tình rải đinh trên đường để bẫy xe chúng tôi"- đại diện một doanh nghiệp trên địa bàn Ninh Bình có xe dính bẫy bức xúc nói.

Hàng loạt chiếc chông được lái xe tải nhặt được trên đường

Theo quan sát, những chiếc bẫy đinh này được làm từ sắt thép, có 3 cạnh sắc nhọn, xe ôtô dính đinh này không nổ lốp cũng rách lốp xe. Những chiếc bẫy đinh này có thể sẽ gây nguy hiểm cho người đi đường vì nhiều xe dính chông sẽ mất lái, đổi hướng.

Ông Nguyễn Ngọc Hữu, Trưởng Công an xã Thành Vân, cho biết sau khi nhận được phản ánh, công an xã đã cho người đi kiểm tra và có nhặt được một số chiếc chông trên đường qua địa bàn xã."Đây là vấn đề nghiêm trọng nên chúng tôi đã báo cáo sự việc tới công an huyện vào cuộc điều tra theo thẩm quyền"- ông Hữu nói.

Bẫy chông 3 chân được làm rất chắc chắn

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên tại Thanh Hóa xuất hiện tình trạng rải chông bẫy xe ôtô trên đường.

Trước đó, vào tháng 11-2016, trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cũng xuất hiện tình trạng nhiều ôtô dính chông trên Quốc lộ 1A. Công an thị xã Bỉm Sơn cũng đã vào cuộc điều tra, tuy nhiên không tìm ra được thủ phạm.