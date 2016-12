Nhiều dân chơi phê ma túy trong 2 căn biệt thự vùng ven Sài Gòn

Qua nhiều ngày theo dõi, rạng sáng 31/12, Công an xã Phước Kiển, H.Nhà Bè phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành đột kích bất ngờ vào 2 căn biệt thự ở đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, H.Nhà Bè, TP.HCM.

Căn biệt thự bị đột kích.

Tại căn biệt thự thứ 1, có 11 nam thanh niên cùng 1 cô gái đang nhảy múa theo tiếng nhạc cực lớn không hay biết lực lượng ập vào. Phát hiện Công an, nhóm dân chơi tìm cách tháo chạy ra ngoài nhưng bị chốt chặn.

Công an thu giữ nhiều dụng cụ để hút shisha và ma túy đá. Các dân chơi khai nhận biệt thự trên do P.T.M.M. (20 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận) thuê hơn 10 ngày nay. Đến hôm nay đi chơi thì kéo về đây để dùng ma túy cùng nhau nhân sinh nhật 1 người bạn.

Tang vật Công an thu giữ.

Cùng lúc, Công an tiến hành ập vào căn biệt thự số 2 thì phát hiện thêm 5 người đang phê ma túy. Công an thu giữ nhiều dụng cụ để hút shisha, ma túy đá. Căn biệt thự này do T.L.H.A. (23 tuổi, ngụ TP.HCM) thuê cách đây khoảng 1 tuần.

Các dụng cụ để phát nhạc cực lớn.

Công an đã tiến hành đưa toàn bộ nhóm thanh niên về trụ sở để làm việc. Kiểm tra nhanh có 11 người dương tính với ma túy.

Hiện Công an đang tiến hành điều tra mở rộng.