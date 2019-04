Nhiều con bạc nhảy xuống mương, núp dưới đám lục bình trốn công an

Ngày 15-4. Công an huyện Châu Thành, Tiền Giang cho biết, vào khoảng 13 giờ ngày 14-4, các trinh sát hình sự Công an huyện phối hợp với Công an xã Thân Cửu Nghĩa đột kích vào mảnh đất trống trên địa bàn xã Thân Cửu Nghĩa, bắt quả tang 31 người đang đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền.

Thời điểm công an đột kích, nhiều con bạc nháo nhào tháo chạy, Công an phải nổ súng chỉ thiên trấn áp, một số đối tượng liều mình nhảy xuống mương nước gần đó, núp dưới những đám lục bình để trốn công an, nhưng đều bị các trinh sát phát hiện, lôi lên khống chế.

Tại hiện trường, công an thu giữ gần 115 triệu đồng trên người các con bạc, 15 con gà đá, nhiều cặp cựa sắt, nhiều bộ bài tây, 20 điện thoại di động, 40 xe máy và nhiều tang vật liên quan.

Tang vật công an thu giữ tại hiện trường

Đường vào trường gà này quanh co và luôn có người cảnh giới từ xa, người lạ không thể xâm nhập. Tại trường gà còn có người bán đồ ăn thức uống phục vụ các con bạc.

Trường gà này do Nguyễn Minh Tân, biệt danh "Giang" (29 tuổi, ngụ xã Thân Cửu Nghĩa) đứng ra tổ chức.

Hiện công an huyện Châu Thành đang tiếp tục điều tra làm rõ xử lý các con bạc theo quy định.