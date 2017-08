Nhặt được ba lô tiền 750 triệu đồng, nhân viên sân bay trả lại cho khách

Ngày 22/8, tin tức từ Trung tâm Khai thác ga Nội Bài cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 18/8.

Khi đó, chị Ngọc Anh đang trong ca trực thì phát hiện một ba lô hành khách bỏ quên tại sảnh B, khu vực công cộng tầng 1 – Nhà ga hành khách T1, thì phát hiện một ba lô bỏ quên trên xe đẩy.

Ngay khi phát hiện, chị không mảy may đến tài sản bên trong mà lập tức thông báo cho nhân viên An ninh hàng không. Nhận được thông tin, lực lượng An ninh cơ động đã có mặt kịp thời, lập biên bản tiếp nhận và xử lý, thực hiện kiểm tra tài sản.

Bên trong ba lô có: 25 ngàn USD, 150 triệu VNĐ và nhiều tài sản giá trị khác.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng An ninh cơ động đã nhanh chóng kết nối được với chủ tài sản bỏ quên, tiến hành bàn giao cho chủ tài sản trong sự vui mừng và cảm kích.

Chị Ngọc Anh cho biết: “Tôi cảm thấy việc làm của mình là bình thường và là việc nên làm. Mỗi khi có hành khách bỏ quên đồ chúng tôi đều làm vậy, điều chúng tôi mong muốn nhất là trả lại được đồ cho người mất”.



Theo thống kê của Cảng HKQT Nội Bài, mỗi tháng có khoảng trên 20 vụ việc khách quên đồ đạc được nhân viên phát hiện và trao trả kịp thời.