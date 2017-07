Nhân viên nhà xe mắng đuổi du khách do bị nhổ nước bọt là người "tính tình khá hiền lành"

Người có hành vi la mắng, ném đồ và đuổi du khách Nga xuống ở địa bàn TP Nha Trang được xác định là anh Đ.M.T.B (30 tuổi), nhân viên soát vé của nhà xe Việt Nhật.

Bà Lê Thị Mỹ Thảo (Giám đốc Công ty TNHH Du lịch – Thương mại Việt Nhật chi nhánh tại Nha Trang) nói trên báo Infonet, bước đầu công ty đã có quyết định tạm cho anh B nghỉ việc chờ làm rõ.

Theo bà, công việc của anh B ở nhà xe là sắp xếp ghế ngồi cho khách và trong suốt quá trình làm anh B chưa bao giờ làm gì quá đáng với hành khách.



"Anh B làm việc ở công ty đã hơn 7 năm, tính tình khá hiền lành nhưng do bị xúc phạm nên mới tỏ thái độ như vậy. Tuy nhiên cũng cần nói rằng, hành động của anh B. là sai nên công ty đã cho anh nghỉ việc", bà Thảo nói với báo Tuổi trẻ.



Theo nguồn trên, bà Thảo thông tin, sự việc xảy ra hôm 25/7 và đã dược giải quyết, nhưng nhiều người đã hiểu sai vấn đề khi clip được đăng tải trên mạng xã hội.

Bà kể, 2 du khách người Nga được xếp ngồi ghế 10A và 10B trên xe giường nằm từ TP.HCM đi Phan Thiết và Nha Trang. Khi đi xe từ Nha Trang về lại TP.HCM thì hai du khách muồn lên trên ngồi gần cửa sổ.

Anh B đã nói với hai du khách rằng ghế trên có vé, có số và là chỗ của người khác, nhưng hai du khách này vẫn không về chỗ của mình. Hai bên xảy ra tranh cãi. Anh B thông tin, do một trong hai du khách nhổ nước bọt vào người nên anh bức xúc giật túi xách và nói "get out" với họ.

Ảnh cắt từ clip

"Có thể do tiếng Anh chưa tốt nên anh B không giải thích hết được, dẫn đến sự cố", báo Tuổi trẻ dẫn lời bà Thảo.

Theo thông tin mà bà Thảo chia sẻ trên báo Infonet, sau khi sự việc xảy ra, nhóm du khách cũng đã xin lỗi và tiếp tục hành trình vào TP.HCM. Sự việc kết thúc và "không có bất cứ ồn ào nào khác".

