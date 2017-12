Nhận lệnh phá dỡ ngôi nhà cũ, người đàn ông không ngờ “trúng độc đắc” khi phát hiện bí mật sau bức tường gạch

Stephen Malton - người phụ trách công ty tháo dỡ nhà cửa đã nhận một hợp đồng phá hủy ngôi nhà cũ tại Southbourne, gần Bournemouth, Dorset.

Đây cũng từng là nơi ở của một họa sĩ thời Victoria - Arthur Bell. Stephen không ngờ rằng trong ngày định mệnh ấy, anh đã “lượm” được cả một gia tài lớn.



Trong lúc dùng xe xúc để cào phá, chỉ trong gang tấc nữa thôi, toàn bộ ngôi nhà sẽ bị đập nát thì một người công nhân với con mắt tinh tường đã nhìn thấy thứ gì đó lấp ló phía sau bức tường gạch cũ. Anh vội hô hào dừng lại.

Stephen nhanh chóng chạy đến xem xét, cẩn thận tháo dỡ từng viên gạch xuống. Trước mắt anh là một cảnh tượng đáng kinh ngạc!

Đó là một bức tường khác được ốp 256 viên gạch sứ tuyệt đẹp với hàng chục mẫu thiết kế khác nhau. Biết rằng đây chắc hẳn không phải là một bức tường tầm thường, Stephen đã liên hệ với các chuyên gia thẩm định và mừng húm trước kết quả họ đưa ra.

Những viên gạch hoa đẹp mắt tinh xảo này được xác định là những viên gạch được tạo ra từ bàn tay lành nghề của các thợ thủ công ở thành phố Deft, Hà Lan, là một trong những nơi sản xuất gạch sứ hàng đầu của thế giới, có từ thời Victoria.

Đã từng có rất nhiều tin đồn về báu vật trong ngôi nhà có lịch sử từ những năm 1800 này nhưng chưa một người nào khám phá ra được cho đến khi đội dỡ nhà của Stephen làm nhiệm vụ.

Theo những quy định trong hợp đồng phá dỡ, Stephen có quyền hưởng tất cả những thứ tìm được từ ngôi nhà, và vì thế toàn bộ số gạch hoa quý hiếm đó hoàn toàn thuộc về Stephen.

Một số viên gạch xanh trắng được định giá mỗi miếng lên đến 1.000 bảng (khoảng hơn 30 triệu đồng).

Theo như thông tin, đây là lần thứ 2 Stephen tìm được báu vật bất ngờ từ đống đổ nát như vậy.

Trước đó năm 2008, Stephen may mắn tìm được một số di vật từ nhà cũ của JRR Tolkein, nhà văn huyền thoại - cha đẻ của siêu phẩm kinh điển Lord Of The Rings. Sau đó đem đi rao bán, Stephen đã thu về được đến 75.000 bảng (hơn 2 tỉ đồng).

“Vận may quả thật có thể đánh trúng đầu đến hai lần!”, Stephen hào hứng nói.

(Nguồn: Express)